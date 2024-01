Chaos w Prokuraturze Krajowej. Zastępca Bodnara zapowiada blokadę budynku

Chaos po zmianie rządu przenosi się na kolejne instytucje. Decyzja ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o realnym usunięciu podległego mu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego (w związku z naruszeniem prawa przy przywróceniu go do czynnej służby przez Zbigniewa Ziobrę – red.) jest bojkotowana przez Barskiego, PiS i środowisko ziobrystów. Grzmią oni o łamaniu prawa, przypominając, że Bodnar może wymienić prokuratora krajowego jedynie za zgodą prezydenta RP.

W sobotę zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand zapowiedział w TV Republika blokadę budynku Prokuratury Krajowej przed nominatem Bodnara. - Wprowadzone zarządzenie dotyczy kwestii wejścia do budynku Prokuratury Krajowej i odnosi się do prawa wejścia dla osób z wejściówkami stałymi, ale także trybu wydawania innych wejściówek – oświadczył Hernand.

Chaos w Prokuraturze Krajowej. Zastępcy Bodnara zapowiadają blokadę

- W razie nieobecności prokuratora krajowego lub niemożności wykonywania czynności, ta kompetencja przechodzi ustawowo na jego zastępców – mówił Robert Hernand. Prokurator odniósł się także do decyzji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara o odwołaniu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego.

- Tryb odwołania prokuratora krajowego jest decyzją prezesa rady ministrów po wyrażeniu pisemnej zgody pana prezydenta. Nie ma takiego pojęcia, jak "pełniący obowiązki prokuratora krajowego" – zaznaczył.

- Jeśli doprowadzimy do sytuacji, że prokuratura będzie rozsadzona od środka, to przestaje funkcjonować jako organ kontroli, organ państwa uprawniony do ścigania przestępstw - mówił Hernand. Ocenił, że skutki decyzji Adama Bodnara są "niewyobrażalne". Podsumował, że prokurator Bilewicz "niesłusznie uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Krajowej".

Wcześniej oświadczenie w sieci wygłosił inny zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski. - Dzisiaj podjęliśmy decyzję o zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa przez Adama Bodnara, Jacka Bilewicza w związku z bezprawną próbą odwołania prokuratora Dariusza Barskiego […] Działanie pana Adama Bodnara złamało prawo, naruszyło uprawnienia prezydenta RP. To nieudolna próba obejścia przepisów prawa o prokuraturze – mówił Ostrowski.

