Wojna w Ukrainie może być tylko preludium do dalszych działań zbrojnych Rosji w Europie. Mówił o tym we wtorek w programie "Gość Radia ZET" Jacek Siewiera. Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski zapytał go o słowa, które w przeszłości wypowiedział szef BBN o okresie trzech lat, jakie ma Polska i kraje wschodniej flanki NATO na przygotowanie się do konfrontacji z Rosją.

- Dokładny cytat brzmiał: "aby uniknąć wojny, mamy trzy lata na przygotowanie się do konfrontacji". Tak, mamy trzy lata. Już na początku tego roku Federacja Rosyjska była zdolna przywracać do linii - to znaczy produkować, remontować i wracać z rezerw - 200 czołgów rocznie, a dziś osiąga nawet 300 - mówił prezydencki minister.

Rosja zaatakuje Polskę? Szef BBN: mamy trzy lata na przygotowania

Siewiera zapytany o to, czy USA udzielą Polsce natychmiastowej pomocy wojskowej w przypadku rosyjskiej inwazji, przypomniał preludium inwazji na Ukrainę. - Proszę sobie przypomnieć kwestię ćwiczeń Zapad w Rosji i na Białorusi w październiku i listopadzie 2021 roku, tuż przed inwazją na Ukrainę. 200 tys. wojska zostało zgromadzone przy granicy (z Ukrainą - red.). Proszę sobie wyobrazić taki scenariusz konfrontacji w 2025, 2026 czy 2027, który z wielu względów - także symbolicznych - rysuje się na Pacyfiku jako niezwykle istotny, kiedy Rosja uruchamia takie samo ćwiczenie w takiej samej skali - mówił.

Dodał: - Prezydent Putin podpisał ostatnio dekret zwiększający liczbę żołnierzy do miliona 300 tysięcy. Proszę sobie wyobrazić takie ćwiczenie przy polskiej granicy. Aby móc powstrzymać odbudowę imperium przy użyciu wojny, odpowiedź (NATO - red.) musi być przynajmniej symetryczna.

W ramach tzw. krótkiej piłki na pytanie, czy Rosja ma przewagę na froncie wojny w Ukrainie, szef BBN odpowiedział: - Chwilowo inicjatywa jest po stronie Federacji Rosyjskiej. Zaprzeczył jednak, aby Ukraina była na skraju zamachu stanu.

Źródło: Radio ZET