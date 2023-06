"Wolałbym, żeby nie zajmował się polityką". Duda reaguje na słowa ks. Isakowicza-Zaleskiego

Andrzej Duda był w piątek Gościem Radia ZET w porannym programie Bogdana Rymanowskiego. Jednym z wątków rozmowy była niedawna wizyta polskiego prezydenta w Kijowie, gdzie mówił m.in. o zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie i perspektywie dołączenia do Sojuszu naszych wschodnich sąsiadów.

Ks. Isakowicz-Zalewski: prezydent pojechał na wycieczkę

Prowadzący zacytował Dudzie ostrą wypowiedź ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, kapelana środowisk kresów wschodnich. Krakowski duchowny od lat upomina się o pamięć o ofiarach Rzezi Wołyńskiej. Według historyków w wyniku przeprowadzonego przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-44 ludobójstwa zginęło nawet 60 tysięcy Polaków.

Ks. Isakowicz-Zaleski napisał na Twitterze, że "wyluzowany i uśmiechnięty Andrzej Duda odbył kolejną wycieczką do Ukrainy na koszt polskiego podatnika". "Jednak znów nie miał odwagi zapalić znicza i pomodlić się nad »dołami śmierci«, w których gniją kości dziesiątków tysięcy Polaków. Hipokryzja i tchórzostwo!" - ocenił. Wcześniej kilkukrotnie krytykował Dudę za niedotrzymanie obietnicy spotkania się z potomkami ofiar ludobójstwa.

Duda odpowiada. "Wolałbym, żeby nie zajmował się polityką"

Prezydent nie pozostał dłużny. - Ja bym mimo wszystko wolał, żeby ks. Isakowicz-Zaleski zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz. Wolałbym, żeby nie zajmował się polityką, tylko tym, czym powinien zajmować się ksiądz - stwierdził.

Nie prowadzimy polityki biegania z widłami, tylko politykę spokojnego szukania porozumienia w sprawach trudnych historycznie, które liczą sobie wiele dziesięcioleci, są bardzo skomplikowane, niezwykle bolesne dla istotnej grupy naszych rodaków Andrzej Duda

Jego zdaniem Wołyń to "tragedia rodzin, pamięć, która musi być zachowana" i "to prawo każdej rodziny, by mieć upamiętnionych swoich bliskich". - Jestem przekonany, że to coś, co władze Ukrainy rozumieją - tłumaczył, dodając, że "ostatnim elementem, którego by chciał, jest próba podsycania nienawiści pomiędzy naszymi narodami".

- Są takie kraje, które bardzo by chciały, żeby wystąpił wybuch nienawiści między Polakami, a Ukraińcami - mówił, podkreślając jednocześnie, że wokół 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej "nie oczekuje przełomu". - Poważnym zadaniem władz, ale i ludzi w Polsce, odpowiedzialnych za sprawy publiczne, jest prowadzenie tych spraw tak, by one pomiędzy Polakami a Ukraińcami układały się na zasadach wzajemnego szacunku, zrozumienia, sprawiedliwości i szukania wspólnej przyszłości - podsumował Duda.

RadioZET.pl