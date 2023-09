"Fatalne zauroczenie" w MSZ? Kulisy atomowej umowy. USA pomoże PiS?

Specjalizujący się w newsach o energetyce i Orlenie Mariusz Gierszewski tłumaczy, co może oznaczać dzisiejsza umowa dla pozycji Polski i... wyników wyborów. Tym razem sprawa podzieliła prowadzących. To jednak jeden z tematów, bo coraz ciekawiej wyglądają ustalenia śledczych Radia ZET dotyczące najbardziej angażującej w kampanii afery wizowej.

"Fatalne zauroczenie" w MSZ? Kulisy atomowej umowy

Wśród ludzi służb narastają coraz bardziej fantastyczne plotki o działalności MSZ. Przypomnijmy, że te pytania doprowadziły do odwołania z funkcji sekretarza stanu Piotra Wawrzyka. Doktor i były wykładowca związany z Uniwersytetem Warszawskim wciąż pozostaje w szpitalu po załamaniu nerwowym, ale mało kto wierzy to, że to on był organizatorem sprzedaży wiz.

Po tym jak Zbigniew Ziobro przekazał, że nie ma dowodów, by Wawrzyk brał łapówki, o niewinności wiceministra wspominał też szef MSW i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Mimo to chęci by skupić uwagę na wiceministrze nie ustają, być może po to, żeby zgasić dyskusję o fali uchodźców przenikających z Polski do Niemiec.

Jak ustalili Gierszewski z Grucą, służby wskazują nieoficjalnie, że liczba uchodźców przechodzących nielegalnie przez mur może być wielokrotnie zaniżana w oficjalnych statystykach. W proceder przerzutu uchodźców mają być zaangażowani na wielką skalę oficerowie służb białoruskich.

Na deser w "Podejrzanych Politykach Extra" temat o strojach i strojeniu. W co chciał wystroić się młody politruk PiS i czemu basista grupy Afera stroi swój instrument?