Grzegorz Braun został pozbawiony immunitetu poselskiego. Zdecydowana większość obecnych na sali posłów i posłanek poparła wszystkie siedem wniosków o uchylenie instrumentu chroniącego posła Konfederacji przed odpowiedzialnością karną. To oznacza, że prokuratura będzie mogła postawić mu aż siedem zarzutów.

Grzegorz Braun bez immunitetu. Oto, co zrobił poseł Konfederacji

To pokłosie m.in. zdarzenia z 12 grudnia ubiegłego roku, gdy Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone na sejmowym korytarzu świece chanukowe. Naruszył jednocześnie integralność cielesną kobiety, która próbowała go wtedy powstrzymać.

Nagranie z incydentu pojawiło się w mediach społecznościowych, rozpisywały się o tym także media zagraniczne. Jeszcze tego samego dnia Braun pojawił się na mównicy sejmowej w czasie, gdy posiedzeniu przewodniczył wicemarszałek Krzysztof Bosak - również reprezentujący Konfederację.

Obrady przejął wówczas marszałek Szymon Hołownia, który wykluczył Brauna z prac Sejmu. Lewica złożyła później wniosek o odwołanie Bosaka z funkcji wicemarszałka, argumentując, że umożliwił Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia, w którym ten m.in. nazwał uroczystość zapalenia świec chanukowych "rasistowskim".

Grzegorz Braun może usłyszeć łącznie 7 zarzutów

Ale to nie wszystko, bo Braun może teraz usłyszeć łącznie aż 7 zarzutów prokuratorskich. Oprócz dwóch, które dotyczą sytuacji ze świecami chanukowymi w Sejmie, pozostałe odnoszą się m.in. do naruszenia nietykalności byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz pomawiania go o podejmowanie pracy pod wpływem alkoholu,

Braun może też odpowiedzieć za zniszczenie choinki w budynku krakowskiego sądu, a także zakłócanie wykładu prof. Jana Grabowskiego na temat Holokaustu (w tym zniszczenie sprzętu w miejscu, gdzie odbywał się wykład).

Źródło: Radio ZET/PAP