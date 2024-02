Hołownia oskarża Kaczyńskiego. "Bije w bębenek rosyjskiej propagandy", "robi krzywdę Polsce"

Jarosław Kaczyński powiedział w Sejmie, że "ze strony tej władzy, która nieustannie łamie prawo, można się wszystkiego spodziewać, nawet zabójstw politycznych". Jego skandaliczną wypowiedź skomentował marszałek Szymon Hołownia. - Czy pan prezes Kaczyński zdaje sobie sprawę, jaki prezent robi tymi słowami rosyjskiej propagandzie? Przecież jego słowa będą dzisiaj we wszystkich rosyjskich dziennikach - mówił Hołownia. - Oto kraj, Polska, wspierający Ukrainę, naszego - mówią Rosjanie - przeciwnika, i zobaczcie, co w nim się dzieje. Morderstwa polityczne, zamach stanu. Czy on (Kaczyński - red.) rozumie proces, w którym uczestniczy? - pytał polityk.

- Słowa Kaczyńskiego robią wielką szkodę Polsce. One idą w świat i pokazują nasz kraj, w którym toczy się normalny demokratyczny proces zmiany władzy i odpowiedzialności, jako miejsce, w którym trwa zamach stanu. W którym planowane są zabójstwa polityczne. W którym dzieją się rzeczy, które oglądamy w upadłych państwach, w różnych miejscach świata. Ale na Boga, nie w Polsce - powiedział marszałek.

Hołownia oskarża Kaczyńskiego. "Bije w bębenek rosyjskiej propagandy"

Hołownia ocenił, że na wypowiedział prezesa PiS straci cała Polska, bo wizerunek naszego państwa będzie fatalnie odbierany na świecie - Kaczyński bije dzisiaj w bębenek rosyjskiej propagandy. Czy pan prezes zdaje sobie sprawę, co robi każdą taką, powiem wprost, idiotyczną wypowiedzią, inwestycjom, które mogłyby napłynąć do naszego kraju i stworzyć nowe miejsca pracy, ale nie stworzą, bo jakie pieniądze przyjdą do kraju, gdzie jest zamach stanu i morderstwa polityczne. Pan prezes myśli, że robi nam krzywdę. Prawda jest taka, że robi ją Polkom i Polakom - ocenił marszałek Sejmu.

- Myślę sobie, czy raczej tak po ludzku nie powinienem myśleć o kolejnych występach pana prezesa Kaczyńskiego po prostu ze współczuciem. Mówię to bez żadnego podtekstu. To jest bardzo smutne patrzeć na kogoś, kto tak dramatycznie nie umie przegrywać. Kto tak strasznie nie ma pomysłu, jaki następny krok wykonać i jedyne, co przychodzi mu do głowy, to używać pojęć opisujących świat, którego nie ma - powiedział Hołownia.

Oglądaj

- Niech Polacy zobaczą i usłyszą, co mówi ten, w kim pokładali nadzieje, w znacznej mierze, przez osiem lat. Niech usłyszą to na żywo, co on myśli o kraju, który my widzimy za oknami i on widzi za oknami - dodał.

Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik w grupie polityków Prawa i Sprawiedliwości próbowali wejść w środę siłowo do Sejmu. Doszło do przepychanek ze Strażą Marszałkowską i choć udało im się dostać na teren parlamentu, to nie dostali się do budynku, gdyż Straż zamknęła wejście. Po kilkudziesięciu minutach Kamiński i Wąsik odjechali z Wiejskiej.

Źródło: Radio ZET