"Jego notowania wystrzeliły w kosmos". Polityk krył się w cieniu, teraz jest nadzieją PiS

Politycy Prawa i Sprawiedliwości robią co mogą, by Polacy nie zapomnieli, że przez ostatnie osiem lat, to oni byli u władzy. Prowadząc przy tym narrację, że to były dwie świetne kadencje, a teraz Polska gnije. Obecna opozycja spotyka się z obywatelami, w pamięć zapadł też Protest Wolnych Polaków, na którym frekwencja zaskoczyła nie tylko obserwatorów sceny politycznej, ale i samych organizatorów.

Nowa nadzieja Kaczyńskiego. "Jego notowania wystrzeliły"

Co ciekawe, za kulisami wszystkiego, co dzieje się obecnie wokół Prawa i Sprawiedliwości ma stać jeden człowiek. Mowa o Piotrze Milowańskim, nowym sekretarzu generalnym PiS. Jeden z polityków ugrupowania w rozmowie z Gazeta.pl powiedział, że "Milowański do niedawna nie wychodził z cienia, jednak teraz jego akcje wystrzeliły w kosmos".

Wirtualna Polska podaje z kolei, że Piotr Milowański jest wymieniany obok Przemysława Czarnka jako kandydat na szefa sztabu PiS podczas wyborów samorządowych i wyborów do europarlamentu.

Sukcesy Piotra Milowańskiego. Nowa "lokomotywa" PiS?

Trzeba przyznać, że sukcesy Piotra Miowańskiego robią wrażenie. 36-letni polityk do 2018 roku był warszawski radny i zastępcą Krzysztofa Sobolewskiego. Gdy ten podał się do dymisji po wyborczej przegranej, Milowański zajął jego miejsce.

Na swoim koncie 36-latek ma już takie sukcesy, jak organizacja Protestu Wolnych Polaków z 11 stycznia, który okazał się ogromnym sukcesem PiS. Na ulicach Warszawy pojawiło się ponad 100 tys. osób, które protestowały przeciwko reformie w mediach i zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika. Mimo tego, że był to środek tygodnia w styczniu, a pogoda nie zachęcała do wychodzenia z domu.

Milowański jest też odpowiedzialny za spotkania pod hasłem "Bądźmy razem", które zaplanowane są w całej Polsce. Jak podaje Wirtualna Polska, wspomniane spotkania już po pierwszym weekendzie okazały się frekwencyjnym sukcesem.

Źródło: Radio ZET/Gazeta.pl/Wirtualna Polska