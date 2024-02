Odlot Kai Godek w Sejmie. Aktywistka grzmi o "terrorze LGBT", "gwałceniu dzieci"

W Sejmie odbyło się w piątek pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach oraz innych ustaw. Temat wywołał jednak spore emocje, gdy na mównicy jego założenia zaczęła referować skrajnie prawicowa aktywistka Kaja Godek. To jedna z inicjatorek zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce, do którego doszło jesienią 2020 roku.

Cały jej wywód w Sejmie koncentrował się jednak na uderzaniu w mniejszości seksualne. - Odgórnie jesteśmy hamowani, a wynosi się na piedestał środowiska w gruncie rzeczy patologiczne. To my jesteśmy prześladowani, ciemiężeni, to my mamy prawo do buntu – mówiła Kaja Godek. Następnie zaczęła swój ideologiczny wywód.

Kaja Godek uderza w osoby LGBT w Sejmie. "Patologia, mitomani"

- Nie ma czegoś takiego jak osoba LGBT. Jest osoba L, osoba G, osoba B, osoba T. Jeśli ktoś ma problem ze swoimi skłonnościami homoseksualnymi, to jest to jego indywidualny problem. […] My mówimy o problemie homoaktywizmu, […] nośniku ideologii, która jest niszczycielska. To jest skandal, że w Polsce takie osoby się chroni – mówiła Kaja Godek.

I kontynuowała, że osoby LGBT "naganiają młodzież do parad równości" oraz że są to m.in. "mitomani, narcyzi, ściemniacze". - Czy jest tolerancja, którą państwo głoszą? Jeśli zło jest popełniane przez osobę z ruchu LGBT, to mamy być obojętni na to. To jest terror, on prowadzi do tego, że mamy skrzywdzone dzieci – kontynuowała Godek.

- Chcę, żeby nie przekazywać dzieci do żadnej patologii - mówiła Godek. Podkreślała, że chodzi m.in. o homoseksualistów czy narkomanów. - Parady LGBT to także miejsca, gdzie geje i lesbijki dostają dostęp do dzieci. Gdzie następuje rekrutacja dzieci do ruchu LGBT. Robiliśmy monitoring parad. Tam jest oswajanie z patologiami, z tego środowiska wywodzi się wielu gwałcicieli – mówiła Godek. Organizację parad LGBT określiła mianem "obwoźnego cyrku" i "mąceniem dzieciom w głowach".

Następnie wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska przerwała wystąpienie Godek. Nakazała jej mówić w temacie inicjatywy. Gdy Godek dalej brnęła w swojej narracji, Wielichowska ponownie zażądała mówienia na temat projektu.

- Dlatego chcecie zakazu krytyki, to jest narzucanie siłą normalnym ludziom rzeczy nienormalnych. Ten projekt nie zabrania osobom LGBT manifestowania. Możecie sobie manifestować ws. niskich podatków czy za życiem, ale nie za rozbieraniem się przed dziećmi na ulicach – mówiła skrajnie prawicowa aktywistka.

Źródło: Radio ZET/Sejm RP - Youtube