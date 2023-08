Katarzyna Sójka zamieszka w "pałacu prezydenckim"? Jej rodzina ma ogromny biznes

Co ustalił dziennik "Fakt"? Wiadomo, że Katarzyna Sójka jest w związku z Krystianem Aksamitem - synem właściciela Ami. To jedna z największych firm drobiarskich w Europie. Jak wyliczał "Forbes", w 2018 roku spółka miała 659 mln przychodów i 71 mln zysku. Specjalizuje się w produkcji mięsa kaczek i gęsi.

Tabloid pisze, że sąsiedzi Katarzyny Sójki chwalą jej rodzinę i przekonują, że jest bardzo zgodna. Co więcej, niebawem para ma przeprowadzić się do nowego domu. Obecnie minister zdrowia mieszka w domu teściów.

Katarzyna Sójka zamieszka w "Białym Domu"?

"Choć z oświadczenia majątkowego posłanki Katarzyny Sójki wynika, że nie jest ona przesadnie zamożna, to w rzeczywistości żyje w luksusowej posiadłości. Mieszka w dworku w Przedborowie, który należy do Marka i Ireny Aksamskich. To oni są rodzicami Krystiana Aksamskiego – męża lub partnera nowej pani minister. Sójka nie zdradza, czy sformalizowała związek z Krystianem Aksamskim" - czytamy.

Obok wspomnianego gospodarstwa powstaje nowy budynek, który przypomina Biały Dom, czyli prezydencką rezydencję w Stanach Zjednoczonych. Jeden z mieszkańców powiedział "Faktowi", że to w tym "drugim pałacu prezydenckim" ma zamieszkać Katarzyna Sójka wraz z rodziną.

"Co człowiek, to inna wersja. Słyszałem już, że to będzie hotel, sanatorium, a nawet żarty, że to świątynia PiS i że sam Jarosław Kaczyński przyjedzie ją otworzyć" - mówił dziennikarzom sąsiad rodziny szefowej resortu zdrowia.

Katarzyna Sójka nowym ministrem zdrowia

"Dziś mój pierwszy dzień, jako ministra zdrowia. Kolejne dni będą skupione na dialogu z pacjentami, środowiskami zawodów medycznych i ochrony zdrowia. Dobro pacjentów jest dla mnie najważniejsze, dlatego zabieramy się do pracy" – napisała w czwartek na Twitterze nowa minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Podziękowała też swojemu poprzednikowi ministrowi Adamowi Niedzielskiemu za poświęcenie i dobre zarządzanie w sytuacji w czasie światowej pandemii. Dodała, że jako nowa minister zamierza kontynuować ważne projekty realizowane przez ministra Niedzielskiego.

"Do tych projektów dołączą kolejne związane z rosnącymi nakładami na ochronę zdrowia. Musimy starać się o jak najlepszy dostęp do leków i musimy ułatwić pacjentom jak najlepsze poruszanie się po naszym systemie" - poinformowała.

