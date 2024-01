Kulisy "spisku autobusowego". Tyle Andrzejowi Dudzie zajął wyjazd z Belwederu

Reporter śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski odtworzył przebieg zdarzenia, do którego doszło we wtorek wieczorem przed Belwederem. Prezydent Andrzej Duda spieszył się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie policja zatrzymywała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.