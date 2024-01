Czy leci z nami pilot? Małgorzata Manowska przyznaje w Radiu ZET: - Sama się gubię. - Zmierzamy do katastrofy. Polskie społeczeństwo zachowuje się jak dwa wrogie plemiona i to już od ok. 20 lat – dodaje Gość Radia ZET.

Dopytywana o okrągły stół ws. praworządności, ze środowiskiem sędziowskim, Małgorzata Manowska odpowiada, że „prawnicy, różne grupy zawodów prawniczych, sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy mogą wystąpić w charakterze doradców, ale nie decydentów”. - To należy do polityków, by problem rozwiązać. Ustawą? Wyłącznie – ocenia sędzia.

Manowska: Kamiński i Wąsik mają mandaty poselskie

- Czy polscy sędziowie są upolitycznieni? – pyta Bogdan Rymanowski. - Na pewno niektórzy – przyznaje Małgorzata Manowska. Aż 94 proc. głosujących w sondzie na RadioZET.pl uważa, że sędziowie w Polsce są upolitycznieni.

Pytana o to, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami, I prezes Sądu Najwyższego odpowiada: - W moim przekonaniu mają mandaty poselskie, Izba Kontroli uchyliła decyzję pana marszałka. - Drugie orzeczenie Izby Pracy dotyczyło tylko pana posła Kamińskiego i zostało wydane w warunkach nieważności, bo kwestia już była objęta powagą rzeczy osądzonej – dodaje sędzia.

Prezes Manowska podkreśla również, że „mamy art. 7 Konstytucji RP tzw. zasada legalizmu”. - Każdy organ publiczny powinien działać w granicach prawa i kompetencji. Nie jest kompetencją pana marszałka ani pana premiera stwierdzanie, czy jakaś izba, sąd jest sądem czy nie – mówi Małgorzata Manowska.

I prezes SN w Radiu ZET: Nie mam zaufania do Bodnara

Co z orzeczeniami TSUE? Prezes SN odpowiada, że faktycznie „orzeczenia TSUE są problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości, który należy rozwiązać i jest to zadanie polityków”. - Obiektywnie rzecz biorąc, odsuwając się od zagadnienia czy TSUE ma kompetencje czy nie rozstrzygać o polskim systemie powoływania sędziów, mamy w UE kraj, w którym sędziowie są powoływani przez ministra sprawiedliwości. W ekstremalnych sytuacjach, przy brakach kadrowych urzędnicy mogą tymczasowo pełnić funkcję sędziów. I sędzia tego kraju pyta TSUE, czy jest europejskim sędzią i dostaje odpowiedź, że jest – opisuje prezes Manowska.

Dodaje, że chodzi o Niemcy. - Czym innym jest zgodność z konstytucją, a czym innym wyrok TSUE. Jeśli coś jest niezgodne z konstytucją, to powinien stwierdzić to TK i ten problem powinien zostać rozwiązany legislacyjnie i o to apelowałam ponad rok temu: do pana prezydenta, premiera, marszałka Sejmu – mówi Gość Radia ZET.

- Mam zaufanie do ministra Bodnara? – pyta Bogdan Rymanowski. - Już nie – odpowiada Małgorzata Manowska. - Nigdy nie podjęłabym się drugi raz tej pracy? – pyta prowadzący. - Nie – mówi I prezes SN.

- W ostatnich wyborach głosowałam na PiS? – pyta gospodarz programu. - (Śmiech) Zapadła wielka cisza. Nie – przyznaje Gość Radia ZET.

