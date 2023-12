Marzena Czarnecka pokieruje nowym ministerstwem w Katowicach. Zaufał jej Donald Tusk

Marzena Czarnecka to doktor habilitowana nauk ekonomicznych. Pod koniec 2023 roku Donald Tusk wyznaczył ją na stanowisko głowy nowego resortu z siedzibą w Katowicach. Naukowczyni ma zajmować się kwestiami związanymi z górnictwem i kopalniami. Przybliżamy najbardziej kluczowe informacje na temat nowej minister.

Marzena Czarnecka – życiorys, wiek, pochodzenie, wykształcenie

Marzena Czarnecka pochodzi ze Śląska. Jej wiek i dokładne miejsce urodzenia nie są znane, ale cała ścieżka edukacyjna i zawodowa nowej minister przemysłu jest związana z Katowicami. Czarnecka – zgodnie z informacjami zamieszczonymi na profilu w serwisie LinkedIn - studiowała na dwóch katowickich uczelniach: Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uniwersytecie Śląskim. W 2003 roku obroniła rozprawę doktorską na pierwszym z wymienionych powyżej uniwersytetów; sześć lat później w tym samym miejscu uzyskała status doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Jak informuje serwis wnp.pl, profesor Czarnecka pełniła rolę dyrektorki departamentu prawnego w grupie Tauron.

Obecnie Marzena Czarnecka pracuje jako profesor kierująca Katedrą Transformacji Energetycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W swojej karierze ma również wykładanie na licznych uniwersytetach europejskich, m.in. w Grenadzie czy Saarbrücken. Nowa minister przemysłu działa również jako radczyni prawna w Kancelarii CzarneckaLegal i sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Marzena Czarnecka – minister przemysłu, partia

Marzena Czarnecka nie jest związana z żadną partią polityczną, co czyni ją jedną z niewielu bezpartyjnych ministrów w rządzie formowanym przez Donalda Tuska. Istnieje jednak szansa, że naukowczyni zna bliżej polityków - pracuje bowiem na tej samej uczelni, co Borys Budka, jeden z liderów Platformy Obywatelskiej; w 2023 roku gościła również na wydarzeniu Campus Polska Przyszłości, na którym często pojawiają się również działacze partyjni.

Profesor z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach stanie na czele Ministerstwa Przemysłu, które – zgodnie z przedwyborczą obietnicą Tuska – będzie mieć siedzibę poza Warszawą. W marcu 2023 szef Platformy Obywatelskiej mówił: - Jeśli głęboko w to wierzymy, a ja w to naprawdę wierzę, że Śląsk może być przemysłowym sercem Polski i Europy, to nie ma żadnego powodu, żeby ludzie, którzy będą współpodejmować decyzje, patrzyli z oddali na to, co tu się będzie działo […]. Śląsk stanie się na nowo potęgą przemysłową, po to, żeby Polska energetyka stała się nowoczesna, po to, żeby zmiany, jakie zachodzą w energetyce, stały się szansą dla Śląska, a nie zagrożeniem.

W związku z tym baza nowego resortu, którym dowodzić będzie Marzena Czarnecka, mieści się w Katowicach. Onet przywołuje za Gazetą Wyborczą wypowiedź Borysa Budki na temat pani profesor ze Śląska: - Wie, jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce. Jest pewna siebie, a zarazem otwarta na dyskusję i wymianę poglądów. Niesamowicie pracowita, zawsze angażuje się całą sobą w powierzane jej zadania. I co ważne — ma olbrzymie poczucie humoru i duży dystans do siebie.

Marzena Czarnecka – życie prywatne, rodzina, dzieci

Nowa minister przemysłu nie dzieli się w sieci życiem prywatnym ani rodzinnym, dlatego nie wiadomo, czy jest mężatką lub czy ma dzieci. Marzena Czarnecka pozostaje najbardziej aktywna w serwisie LinkedIn; na swoim koncie umieszcza informacje związane z karierą zawodową i naukową.

