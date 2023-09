Międzynarodowa afera PiS. "Pół Europy pyta, co się w Polsce dzieje"

Handel polskimi wizami i podejrzenie korupcji, które może dotyczyć nawet 350 tysięcy wydanych wiz, to jeden z tematów, który był omawiany w programie “7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET”. Michał Kobosko z Polski 2050 uważa, że jest to międzynarodowa afera. - Bo jeśli ktoś kupił polską wizę, to de facto dostał się do Unii Europejskiej. Wyrzucacie wiceministra [Piotra Wawrzyka – red.] w tajemniczych okolicznościach, a pół Europy pyta, co się w Polsce dzieje - mówił do Mirosławy Stachowiak-Różeckiej z PiS.

- Co się stało, to zbada CBA i sprawdzi prokuratura. Sprawa budzi ogromne wątpliwości i jeśli się sprawdzi, będzie bulwersująca - przyznała posłanka PiS.

Afera wizowa. "Pół Europy pyta, co się w Polsce dzieje"

Z kolei startujący z listy KO lider Agronunii Michał Kołodziejczak stwierdził, że afera wizowa to jest wierzchołek góry lodowej. - Kto będzie budował mikroreaktory jądrowe Orlenu? Nie Polacy, tylko przywiezieni migranci - powiedział.

- Z jednej strony PiS buduje mur, a drugiej strony wpuszcza trzysta tysięcy migrantów - utyskiwał kandydat Konfederacji do Sejmu Jakub Banaś. - Mamy do czynienia z państwem z dykty. Jak wyglądała weryfikacja osób, które tu przyjeżdżały? - pytał Banaś w programie “7 Dzień Tygodnia w Radiu ZET”.

Jak dowiedzieli się dziennikarze Radia ZET i RadioZET.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca, w związku z aferą wizową w ubiegły czwartek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Proszący o zachowanie anonimowości urzędnik MSZ ujawnił, jak wyglądało załatwianie wiz dla pracowników zza granicy. Jego zdaniem do nieprawidłowości dochodziło już w konsulatach. W tym kontekście opisał przypadek jednego z krajów afrykańskich, którego obywatele starali się o uzyskanie wiz do Polski.

- Przed naszą ambasadą stały stoiska, gdzie można było kupić już podstemplowane dokumenty, wystarczyło wpisać nazwisko. Wysłaliśmy tam kontrolę i zdecydowaliśmy o wstrzymaniu wydawania wiz – powiedział dziennikarzom śledczyn Radia ZET i portalu RadioZET.pl. Dodał, że po pewnym czasie ministerstwo zmieniło decyzję i wizy w tym kraju ponownie zaczęły być wydawane.