Miesiąc miodowy Hołowni skończył się przed terminem. "Kocha siebie", "PiS go zmiażdży"

Sejm od półtora tygodnia ma nowego marszałka. Szymon Hołownia został wybrany głosami większości KO-Lewica-Trzecia Droga i oficjalnie jest chwalony przez koalicyjnych kolegów oraz koleżanki. A jak to wygląda za kulisami?

- Szymon to, co nie dopowie, to dowygląda. On kocha siebie, swój głos i to wszystko na razie się sprawdza, ale jak tylko nabierze przekonania o własnej doskonałości, to PiS go zmiażdży - mówią "Newsweekowi Polska" politycy sejmowej większości.

Szymon Hołownia oceniany przez polityków. Nie wszyscy go chwalą

Koleżanki i koledzy Hołowni doceniają to, że nie pozwala politykom z PiS na zakłócanie obrad - trzyma się czasu wypowiedzi i w razie potrzeby wyłącza mikrofon niezdyscyplinowanym posłom. - Na minus to, że panuje kompletny chaos. Nawet pracownicy Kancelarii Sejmu mówią mi, że nie wiedzą, co będzie dalej. Jak zaplanować posiedzenie i kiedy będzie kolejne - komentuje jeden z byłych wicemarszałków Sejmu.

Styl marszałkowania Hołowni dobrze oceniają także parlamentarzyści z PiS. - Niektórych naszych posłów wkurza ten jego ton. On tak przemawia trochę, jak nauczyciel, ale jest dość spokojny, a wie pani, że niektórzy wychodzą na mównicę tylko po to, żeby wkurzyć marszałka - mówi osoba z obozu Zjednoczonej Prawicy.

Polityczny stronnik Hołowni dodaje: - Dobrze sobie radzi, tylko żeby nie przegrzał z epatowaniem sobą. Ma tendencje do bycia gwiazdą każdego show i to w końcu stanie się nieznośne.

Koalicjanci Hołowni podkreślają, że nowy marszałek musi odbudować zaufanie do Sejmu. - Wie pani, w czym tkwi cała tajemnica sukcesu? On zachowuje się normalnie. I nagle na tle tych wrzasków, tych tyrad, tego bałaganu, wygląda na męża stanu. Nie trzeba niczego więcej, po Witek i Terleckim dostał niezwykły kredyt sympatii - mówi polityk z sejmowej większości.

"Newsweek Polska" przypomina, że Hołownia w fotelu marszałka Sejmu ma dogodną pozycję na zbudowanie sobie fundamentów pod kampanię prezydencką i nie musi obawiać się stania w cieniu Donalda Tuska. "Kiedy opadnie pierwsza fascynacja tym, że Sejm może działać inaczej niż za PiS, Hołownia będzie musiał nabrać trochę politycznego ciężaru, bo na razie to jest wyłącznie show. Przyjemne i atrakcyjne dla widzów, ale bez politycznego znaczenia" - podkreśla tygodnik.

Źródło: Radio ZET/"Newsweek Polska"