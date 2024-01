W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia nie uwzględnił wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, nie uwzględnił też wniosków o umorzenie postępowania wykonawczego oraz wniosku o wstrzymanie wobec skazanych wykonalności kar dwóch lat pozbawienia wolności.

"Wobec treści postanowienia i zarządzeń o wykonaniu wyroku przygotowano dokumentację wykonawczą, w tym nakazy doprowadzenia skazanych Kamińskiego i Wąsika do jednostek penitencjarnych" - głosi informacja wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia sędziego Piotra Maksymowicza.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafią do więzienia

- To jest kolejny zły sygnał tego, co się dzieje teraz w Polsce. To znaczy, że Sąd Rejonowy kwestionuje prerogatywy prezydenta. To znaczy, że Sąd Rejonowy tą swoją decyzją postanowił działać wbrew wyrokom Sądu Konstytucyjnego. Sytuacja bez precedensu - ocenił minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski.

Zapytany o spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, zaplanowane na wtorek na godz. 11 w Pałacu Prezydenckim odpowiedział, że "pan prezydent jutro o godz. 11 wręczy współpracownikom posłów, kiedyś ministrów, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, akty powołania na doradców".

Wyjaśnił, że prezydent w czasie tego typu uroczystości daje możliwość, żeby osoby powoływane zapraszały osoby "z którymi chcą się cieszyć z tej nowej funkcji". - Jutro wśród zaproszonych przez panów Jana Żaryna i Błażeja Pobożego osób będą panowie Kamiński i Wąsik - zaznaczył. Podkreślił, że spotkanie będzie okazją do rozmowy prezydenta z posłami "o sytuacji, która dzisiaj ma miejsce".

Kolarski: chaos prawny i swoista żądza politycznej zemsty

Zapytany, czy posłowie Kamiński i Wąsik dotrą do Pałacu Prezydenckiego, ponieważ mogą zostać zatrzymani jeszcze tej nocy lub rano, jeśli dokumenty z sądu dotrą na policję, odrzekł. że "jeżeli tak się stanie, jeżeli panowie posłowie Kamiński i Wąsik zostaną zatrzymani, to znaczy, że w Polsce zakończyły się rządy prawa, że zaczyna rządzić bezprawie i że jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości" - ocenił.

Jak zastrzegł, prezydent Andrzej Duda podczas poniedziałkowego spotkania z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią przypomniał, że 16 listopada 2015 roku panowie Kamiński, Wąsik oraz dwaj inni funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostali "prawidłowo objęci ułaskawieniem". - Nic się od tego momentu nie zmieniło - podkreślił.

- Wszystko, co dzieje się od tego momentu, to chaos prawny i swoista żądza politycznej zemsty, którą kierują wobec bohaterów walki z korupcją przedstawiciele sił, które obecnie mają większość w parlamencie, a także, niestety, część środowiska sędziowskiego - wskazał.

Duda ocali Kamińskiego i Wąsika? "Nie będzie ponownego aktu łaski"

- Prezydent w 2015 roku podjął decyzję. Ta decyzja jest w mocy, ta decyzja została potwierdzona trzykrotnie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, a przed tygodniem do aktu ułaskawienia odwoływała się Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego prowadząca sprawę wygaszenia mandatów poselskich - dodał. Dopytywany, czy w sytuacji, gdyby posłowie Kamiński i Wąsik zostali zatrzymani i doprowadzeni do więzienia, prezydent Andrzej Duda podpisze jeszcze jeden akt łaski, Kolarski zapewnił, że nie.

- Akt łaski, który został podjęty 16 listopada 2015 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę, jest w mocy, obowiązuje. Nie będzie ponownego aktu łaski - zapowiedział.

Źródło: Radio ZET/ Iwona Żurek (PAP)