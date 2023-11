Orędzie Szymona Hołowni. "Wypada się przedstawić"

Szymon Hołownia zapowiedział orędzie. Marszałek Sejmu wygłosi odezwę do narodu jeszcze w tym tygodniu. Nie jest znana dokładna godzina wystąpienia. Wydarzenie będziemy transmitować na żywo.

Orędzie Szymona Hołowni. Oglądaj na żywo

- Jeszcze w tym tygodniu wygłoszę orędzie, to jest taki moment, w którym wypada się przedstawić, powiedzieć, o co chodzi, co chcielibyśmy zrobić, jakich zmian można oczekiwać - powiedział we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Pytany, czy orędzie będzie skierowane do widzów Telewizji Polskiej, odpowiedział: - To orędzie nie będzie skierowane tylko i wyłącznie do widzów TVP. Niezwykle ich szanuję, ale proszę mi pozwolić zwrócić się też i do innych Polek i Polaków, którzy wybierali ten Sejm, którego mam zaszczyt od wczoraj (poniedziałek, 13.11 - red.) być marszałkiem.

- Jak widzicie, ja nie mam problemu z rozmową z ludźmi, więc chciałbym też porozmawiać z wyborcami. Powiedzieć im pewne ważne rzeczy, na które odpowiedź później usłyszę - przez media, w czasie spotkań, których pewnie będę miał dużo i dalej iść w tej rozmowie - mówił Hołownia.

Źródło: Radio ZET/PAP