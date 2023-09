Pakt senacki złamany. W tle konflikt między politykami PSL i Polski 2050

Jak ustaliło RadioZET.pl, w okręgu wyborczym nr 46 do Senatu doszło do konfliktu między politykami Trzeciej Drogi i złamania "paktu senackiego". Opozycja zgłosiła we wspomnianym okręgu kandydaturę Grzegorza Nowosielskiego z Polski 2050 Szymona Hołowni. Jak się jednak okazuje, dokumenty do PKW złożył także radny Sejmiku wojewódzkiego Mirosław Augustyniak z PSL.

Augustyniak otwarcie informował o swoich planach w mediach społecznościowych, ale jak udało nam się ustalić, wśród działaczy Trzeciej Drogi nie było do końca przekonania, czy rzeczywiście zdecyduje się on na złamanie umowy między partiami opozycyjnymi.

Pakt senacki złamany. Wyłamał się polityk PSL

"Państwowa Komisja Wyborcza najpierw zarejestrowała mój komitet wyborczy, który utworzyłem z grupą życzliwych mi ludzi, a teraz zarejestrowała mnie jako kandydata na senatora RP w najbliższych wyborach, które odbędą się 15.10.2023 roku. Nie byłoby to możliwe gdybym do rejestracji nie przedstawił odpowiedniej liczby podpisów poparcia mojej kandydatury" - napisał Mirosław Augustyniak na Facebooku.

Na stronie PKW znajdujemy potwierdzenie słów radnego PSL. Jak dotąd w okręgu nr 46 zarejestrowali swoje kandydatury: Robert Mamątow z PiS (obecny senator), Bogusław Rogalski - Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin oraz wspomniany Mirosław Augustyniak - KWW M. Augustyniak.

Grzegorz Nowosielski tłumaczy, że zgodził się na start z "paktu senackiego" tylko pod warunkiem akceptacji przez wszystkie ugrupowania opozycyjne. Dodał, że czeka na wyjaśnienie ze strony PSL. RadioZET.pl zwróciło się z pytaniem do rzecznika ludowców o sytuację w okręgu nr 46. Czekamy na odpowiedź.

Wybory parlamentarne 2023. Kto wygra w Senacie?

Okręg nr 46 do Senatu obejmuje powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, wyszkowski oraz miasto Ostrołękę. Od 2011 roku senatorem jest tam Robert Mamątow z Prawa i Sprawiedliwości.

Także we wtorek 5 września informowano, że były senator Jarosław Lasecki, wywodzący się ze środowiska PO, ogłosił swój start w wyborach do Senatu w okręgu nr 68. Będzie kontrkandydatem m.in. Krzysztofa Smeli zgłoszonego w ramach paktu senackiego. Posłanka Izabela Leszczyna (KO) oceniła, że Lasecki idzie "ręka w rękę" z PiS-em i tak naprawdę jest zagrożeniem dla demokracji.