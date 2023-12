Pierwsza taka Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Duda mówił o współpracy z Tuskiem

W środę w Belwederze odbywa się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Donalda Tuska oraz członków nowego rządu - szefów MON, MSZ, MSWiA czy MAP, liderów klubów i koła parlamentarnego oraz przedstawicieli służb i wojska, w tym m.in. szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesława Kukuły.

Posiedzenie RBN. Prezydent: wsłuchuję się w różne głosy

Podczas posiedzenia prezydent stwierdził, że traktuje RBN jako "znakomitą tradycję" wypracowaną w szczególności na przestrzeni ostatnich dwóch lat, kiedy borykamy się z największym kryzysem w naszym najbliższym otoczeniu, jaki miał miejsce od odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Jestem wdzięczny za to, że do tej pory te posiedzenia zawsze miały niezwykle merytoryczny wymiar [...] chciałbym żebyśmy nadal pracowali tak merytorycznie, dobrze i skutecznie dla Polski – powiedział Duda. Zaznaczył, że obowiązkiem władz - niezależnie od barw partyjnych - jest dbanie o bezpieczeństwo Polski. – Wierzę w to, że będziemy razem o to bezpieczeństwo dbali także przez następne lata – dodał.

– Udowodniłem, że w ważnych dla Polski sprawach jestem otwarty [...]. Wsłuchuję się i zawsze starałem się wsłuchiwać w różne głosy, także teraz, w okresie kohabitacji staram się prowadzić polskie sprawy również w aspektach uzgadnianych z panem premierem Donaldem Tuskiem w sposób logiczny i rozsądny – oświadczył Duda.

Andrzej Duda: to jest kwestia najważniejsza

Prezydent podkreślił, że najistotniejszym pod kątem bezpieczeństwa Polski jest zbliżający się szczyt NATO. Dodał, że będzie to szczyt jubileuszowy i odbędzie się w Waszyngtonie. Wyjaśnił, że chciałby, aby w wyniku tego szczytu umocniło się bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym Polski.

– Z mojego punktu widzenia to jest kwestia najważniejsza, żebyśmy tutaj mieli jak najmocniejszą reprezentację sojuszniczą, by u nas permanentnie stacjonowały oddziały armii sojuszniczych, przede wszystkim oddziały armii Stanów Zjednoczonych – powiedział Duda. Wyraził nadzieję, że uda się uzyskać w tym zakresie dodatkowe postanowienia.

Zdaniem Dudy ważne są także relacje Ukraina - NATO, ale w pierwszej kolejności najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa Polski, w tym kwestia wydatków na zbrojenia. – Wydajemy dzisiaj na modernizację i rozwój polskiej armii ogromne kwoty, mamy cały szereg kontraktów zbrojeniowych, które zostały podpisane i są realizowane. Zwiększają one skutecznie nie tylko poziom wyposażenia polskiej armii, ale także jej liczebność – mówił.

Ujednolicenie systemów kierowania i dowodzenia w czasie wojny i pokoju

Andrzej Duda podziękował też przedstawicielom służb, którzy dobrze wykonywali dobrze swoje zadania przez ostatnie osiem lat. – W szczególności prawie dwóch lat, kiedy mamy toczącą się za naszymi granicami wojnę w Ukrainie. Wielu bardzo trudnym dla RP sytuacjom, jak i niebezpieczeństwom zapobiegło skuteczne działanie naszych służb - to wywiadowcze i to kontrwywiadowcze – powiedział.

Przypominał różne doświadczenia wynikające z wojny w Ukrainie, w tym upadek rakiety w Redzikowie, a także ćwiczenia w zakresie funkcjonowania państwa w sytuacjach kryzysowych, jakie się odbyły. – One doprowadziły nas do wniosków o konieczności dokonania modyfikacji w systemie reagowania państwa na sytuacje kryzysowe, jak również w systemie kierowania i dowodzenia polskimi siłami zbrojnymi – mówił.

– Najważniejszym przemyśleniem i wnioskiem, jaki wysnuliśmy, było to, że istnieje konieczność ujednolicenia systemów kierowania i dowodzenia w czasie wojny jak również w okresie pokoju. Że powinny być to zbieżne ze sobą procedury, tak aby nie było zupełnie odmiennej procedury na czas pokoju i na czas wojny. Jest to po prostu, jak się okazało w efekcie, dysfunkcjonalne i powoduje zaburzenia w realizacji zadań – wyjaśnił.

Źródło: Radio ZET/PAP