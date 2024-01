We wtorek wieczorem Kancelaria Prezydenta opublikowała w serwisie społecznościowym X pismo Andrzeja Dudy, w którym zwraca się bezpośrednio do Donalda Tuska. "Wobec postępujących działań ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pana Adama Bodnara, zmierzających do niezgodnego z prawem usunięcia z urzędu prokuratora krajowego Pana Dariusza Barskiego oraz powołania przez pana premiera na nieznane polskiemu porządkowi prawnemu stanowisko pełniącego obowiązki prokuratora krajowego pana Jacka Bilewicza, zwracam uwagę pana premiera na konsekwencje dla państwa polskiego oraz obywateli tych niezgodnych z prawem działań" – czytamy.

W dalszej części pisma prezydent pisze, że zgodnie z art. 14 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze "prokuratora krajowego jako pierwszego zastępcę prokuratora generalnego oraz pozostałych zastępców prokuratora generalnego w liczbie nie większej niż siedmiu powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji prezes Rady Ministrów na wniosek prokuratora generalnego". "Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców prokuratora generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą" – dodaje.

Pismo Andrzeja Dudy do premiera. "Skutki będą obciążać pana osobiście"

Duda przypomina, że 15 stycznia br. złożył do TK Julii Przyłębskiej wniosek ws. sporu kompetencyjnego dotyczącego prokuratora krajowego. "Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. Skutek ten następuje z mocy prawa. Niezgodne z prawem, w szczególności zasadą praworządności, działanie pana premiera oraz prokuratora generalnego stanowią przede wszystkim podstawę dla podważania wszelkich czynności podjętych w ostatnich latach przez prokuratora krajowego Pana Dariusza Barskiego, jak również czynności podejmowanych przez pana prokuratora Jacka Bilewicza, w tym zmian kadrowych w prokuraturze m.in. odwołania prokuratorów regionalnych" – podkreśla prezydent.

"Przedstawiając powyższe kwestie należy wskazać, że organy prokuratury stoją na straży praworządności, a prokurator generalny jest naczelnym organem prokuratury. Wszelkie działania organizacyjne podejmowane przez prokuratora generalnego w odniesieniu do jednostek prokuratury muszą być prowadzone ze szczególną starannością odnośnie do przestrzegania obowiązujących regulacji, tak aby wzmacniać w społeczeństwie poczucie właściwego działania jednostek wymiaru sprawiedliwości, a nie wprowadzać stanu niepewności i chaosu, którego beneficjentami są wyłącznie sprawcy przestępstw" – czytamy.

"Odpowiedzialność za skutki tych działań, w szczególności wobec obywateli, w tym ofiar przestępstw, obciążać będą osobiście pana premiera oraz pana ministra Adama Bodnara" – pisze na koniec Andrzej Duda.

Źródło: Radio ZET