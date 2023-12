Pilny komunikat Andrzeja Dudy w sprawie zmian w TVP

"Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań" - czytamy we wpisie udostępnionym przez Kancelarię Prezydenta.

Duda zwraca się do Hołowni. Chodzi o TVP

Do wpisu załączono całe pismo, które Andrzej Duda skierował do Szymona Hołowni. "Mając na uwadze poselski projekt uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, oraz Polskiej Agencji Prasowej, kierując się artykułem Konstytucji, zgodnie z którym Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, przedstawiam panu marszałkowi następujące stanowisko" - czytamy.

W dalszej części prezydent Andrzej Duda powołuje się na ustawę o radiofonii i telewizji. "Publiczna radiofonia i telewizji realizuje misję publiczną, oferując na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu" - podano w dokumencie.

"Zmiany muszą respektować standardy demokratyczne"

"Rola mediów publicznych w demokratycznym państwie jest bardzo istotna, gdyż wpisuje się w realizację wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Należy wziąć pod uwagę, że społeczna ocena działalności mediów publicznych jest zróżnicowana. Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań. Wszelkie organy władzy publicznej są obowiązane do działania na podstawie i w granicach prawa" - czytamy w piśmie.

Na koniec prezydent Andrzej Duda dodał, że "zapowiadane zmiany dotyczące publicznej radiofonii i telewizji muszą respektować standardy demokratyczne oraz być przeprowadzone zgodnie z regułami określonymi w Konstytucji".

Debata na temat mediów publicznych w Sejmie

Przypomnijmy, że podczas wtorkowych obrad Sejmu jednym z głównych puntów jest debata nad projektem uchwały ws. przywrócenia ładu oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, oraz Polskiej Agencji Prasowej. Ten wniosła grupa posłów KO, Polski 2050, Lewicy i PSL.

W projekcie uchwały napisano, że Sejm wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP do podjęcia działań naprawczych. Sejm zobowiązał się też do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją.

Prezydent Andrzej Duda będzie gościem Bogdana Rymanowskiego w programie "Gość Radia ZET" w czwartek 21 grudnia o godzinie 08:02.

Źródło: Radio ZET/Twitter