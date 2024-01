PiS donosi na Polskę ws. Kamińskiego i Wąsika. Wystosowano pismo do instytucji UE

20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w związku z tzw. aferą gruntową. 9 stycznia br. policja zatrzymała polityków, którzy następnie zostali osadzeni w zakładach karnych. We wtorek prezydent Andrzej Duda poinformował o ich ułaskawieniu, a byli posłowie wyszli na wolność. Ich mandaty są jednak wygaszone.

W opinii posła PiS Arkadiusza Mularczyka "bezprawne zatrzymanie, aresztowanie, pozbawienia mandatu przez marszałka Sejmu pana Hołownię, ale także tortury, jakie miały miejsce wobec Mariusza Kamińskiego, muszą spotkać się z reakcją opinii międzynarodowej".

PiS skarży się ws. Kamińskiego i Wąsika. Wystosowano pismo do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego

- W imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość występuję do najważniejszych organów Unii Europejskiej, przede wszystkim do przewodniczącej [Komisji Europejskiej - przyp. red.] Ursuli von de Leyen, także do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego [Roberty Metsoli - przyp. red.], ale także do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich [Emily O’Reilly] - poinformował poseł podczas oświadczenia dla mediów.

Mularczyk przekazał, że jego partia będzie domagała się podjęcia odpowiednich działań. - Dla nas kwestią kluczową jest sprawa bezprawnego aresztowania, zatrzymania, torturowania w zakładzie karnym dwóch parlamentarzystów, ale także to, że zostali oni w sposób absolutnie bezprawny pozbawienie mandatów poselskich - mówił.

Parlamentarzysta ocenił wygaszenie mandatów, a także aresztowanie byłych posłów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego jako wydarzenie bez precedensu we współczesnej historii Polski.

Źródło: Radio ZET/Twitter