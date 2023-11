PiS zidentyfikowało głównego wroga, nie jest to Tusk. "Będą szli na zderzenie i zwarcie"

Politycy PiS czują, że uzyskanie większości dla poparcia nowego rządu przez Mateusza Morawieckiego się nie uda. Kaczyński postanowił więc zmienić strategię, jednocześnie kontynuując narrację o agresywnej Unii Europejskiej.

Jarosław Kaczyński: Unia Europejska to wróg Polski

- Już pierwsze posiedzenie Sejmu pokazało bardzo wyraźnie, że skończyły się 8-letnie rządy Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli ktoś z posłanek i posłów PiS jeszcze się łudził, to czar prysł. To już koniec, zostało przejście do podziemia. Takiej stypy, jak w Pałacu Prezydenckim przy desygnowaniu Morawieckiego na premiera, dawno nie było - przekazała Wirtualnej Polsce "osoba z otoczenia Andrzeja Dudy, związana ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości". Informator dodał, że niewykluczone, iż przedstawiciele prawicowych środowisk spoza PiS zostaną zaproszeni do rządu.

Ostry przekaz Jarosława Kaczyńskiego spod znaku "lumpa" Tuska czy sił zewnętrznych, które sterują Polską na modłę niemiecką, ma być starannie obliczony. PiS chce stać się prawdziwą totalną opozycją. Prezes partii powiedział podczas obchodów Święta Niepodległości, że poważne zagrożenia płyną z Unii Europejskiej. - Nasi przeciwnicy, choćby zapierali się, że nie będzie zmian w traktatach europejskich, otóż jest zupełnie inaczej. I tym razem twórcy powołują się na konieczność rozszerzenia Unii. Chciałbym zacząć od tego, że to jest kłamstwo […]. Państwo takie jak Polska może zmienić się w teren zamieszkały przez Polaków, ale rządzony z zewnątrz. A trzymanie za twarz państw niedominujących w UE będzie całkowicie zapewnione - mówił Kaczyński.

W 2024 roku odbędzie się zjazd sił patriotycznych

Ambicją PiS jest organizacja już w styczniu w Warszawie konferencji wszystkich sił patriotycznych. - Takich, które rozumieją, że to, co się stanie, będzie dla Polski szkodliwe pod każdym względem i to niezależnie, czy patrząc na interes narodu jako całości, czy na interes poszczególnych grup społecznych, czy na interes poszczególnych regionów, czy wreszcie na interes zwykłych Polaków, bo Polska w ciągu ostatnich wielu lat szła ciągle do przodu - mówił Jarosław Kaczyński. Jak donosi Wirtualna Polska, organizacja kongresu środowisk prawicowych ma rozpocząć budowę bloku sił patriotycznych pod przewodnictwem Prawa i Sprawiedliwości. Ma on być przeciwwagą dla sejmowej większości.

Kongres ma też uderzyć w Konfederację. - Konfederacja będzie lada chwila na celowniku PiS. Po tym, jak głosami opozycji przeszła kandydatura Krzysztofa Bosaka na wicemarszałka Sejmu, przekaz będzie jasny: to PiS walczy o niepodległą Polskę, a Konfederacja kolaboruje z zewnętrznym rządem. Czyli tak jak oni, są "zdrajcami" - przekazał rozmówca WP.

Z kolei przewidywana porażka w próbie utworzenia gabinetu przez Mateusza Morawieckiego ma być bardzo użyteczna i pokazywać wyborcom PiS, że KO, Trzecia Droga i Lewica odrzucają suwerenny, patriotyczny rząd. To Unia Europejska rękami Donalda Tuska będzie dyktować warunki. - Będą powtarzane słowa Jarosława Kaczyńskiego, który ostatnio mówił, że zmiany w traktatach Unii Europejskiej, oznaczają rządy zewnętrzne w Polsce. Będą szli na zderzenie i zwarcie - orzekł rozmówca portalu.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska