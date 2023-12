Policja zniknęła sprzed domu Kaczyńskiego i siedziby PiS. "Nie będą agencją ochroniarską"

Szef MSWiA Marcin Kierwiński deklaruje, że rząd Donalda Tuska odbuduje prestiż i zaufanie do policji. Pierwszym tego sygnałem ma być zdjęcie ochrony policyjnej przy siedzibie PiS i przy domu prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Szef resortu tłumaczy, że policja ma inne zadania.

Policja zniknęła spod domu Kaczyńskiego i siedziby PiS

Informacje o wydatkach na prywatną ochronę dla prezesa PiS nie są jawne. Czym innym jest jednak angażowanie tak wielu sił policyjnych do ochrony, jak uważają przedstawiciele nowej większości, niewspółmiernej do zagrożenia.

Podczas piątkowej konferencji szef MSWiA Marcin Kierwiński został zapytany o zniknięcie policji spod domu Jarosława Kaczyńskiego przy ul. Mickiewicza oraz spod siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej. Już w listopadzie mówiło się, że odwołanie policyjnej ochrony będzie jedną z pierwszych decyzji nowego kierownictwa resortu.

- My to deklarowaliśmy, że policjanci wrócą do prawdziwej pracy, nie będą agencją ochroniarską jakiegokolwiek polityka. Przywrócimy szacunek do munduru, zlikwidujemy te wszystkie polityczne naciski na policję, które były zmorą dla wszystkich policjantów - przekazał Kierwiński.

Jak dodał, policjanci nie będą już ośmieszani przyklejaniem anielskich skrzydeł, jak to miało miejsce w styczniu 2017 roku Szczecinie, czy nie będą musieli ciąć papieru na konfetti. To z kolei działo się w Białymstoku, gdzie ścinki rozsypano ze śmigłowca podczas uroczystości z udziałem wiceministra spraw wewnętrznych w rządzie PiS Jarosława Zielińskiego.

Źródło: Radio ZET