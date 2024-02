Politycy PiS i Partii Republikańskiej na celowniku służb. Około 30 nazwisk

Według naszych informatorów służby do inwigilowania członków Prawa i Sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy wykorzystywały program szpiegujący Pegasus, ale stosowały także inne techniki operacyjne. Chodziło o zbieranie informacji niewygodnych i kompromitujących danego polityka.

Jak ustalił dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski, lista osób, które miały być w ten sposób inwigilowane, obejmuje około 30 nazwisk i znajdują się na niej między innymi były sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, były wicepremier Henryk Kowalczyk, poseł Łukasz Mejza oraz inni członkowie Partii Republikańskiej.

Służby pod rządami Prawa i Sprawiedliwości inwigilowały polityków PiS i Partii Republikańskiej

O tym, że w PiS krąży lista polityków tej partii, którzy mieli być inwigilowani przez służby specjalne w czasie, gdy nadzorowali je Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, napisała w środę gazeta.pl. W artykule padają między innymi nazwiska Ryszarda Terleckiego, Marka Suskiego, Adama Bielana i Marka Kuchcińskiego. Były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński odniósł się do tej publikacji w mediach społecznościowych. "Kłamstwo i prostacki fejk. Chcą nas skłócić. Nie dadzą rady" – skomentował na portalu X (dawniej Twitter).

Łukasz Mejza, poseł PiS, który według naszych informacji znalazł się w gronie inwigilowanych polityków, tak odpowiedział na pytanie dziennikarza Radia ZET w tej sprawie: – Pierwszy raz o tym słyszę. Nie mam o tym żadnej wiedzy.

Pegasus – Czym jest? Czy jest legalny?

Pegasus to oprogramowanie szpiegujące, stworzone przez izraelską firmę NSO Group. Umożliwia zhakowanie telefonu w celu m.in. podsłuchiwania rozmów i przeglądania aktywności użytkownika. CBA zakupiło Pegasusa w 2017 roku ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2021 roku agencja AP podała, że według kanadyjskiej organizacji Citizen Lab Pegasusa rozprzestrzeniano w Polsce poprzez wykorzystanie sieci komórkowych (m.in. Orange, T-Mobile, Netia). W raporcie stwierdzono, że służby w czasie rządów PiS inwigilowały Pegasusem m.in. Krzysztofa Brejzę, Romana Giertycha czy prokurator Ewę Wrzosek. W 2022 roku powstała senacka komisja ds. nielegalnej inwigilacji, która oceniła, że oprogramowania używano niezwykle agresywnie, a jego wykorzystanie było nielegalne.

Jak podano w raporcie Citizen Lab, do telefonu Krzysztofa Brejzy włamano się 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r. Polityk był wówczas szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi. Natomiast w grudniu 2023 roku dziennikarze "Superwizjera" TVN przekazali, że dotarli do nieznanej wcześniej analizy Citizen Lab z badania smartfona Krzysztofa Brejzy. Wynika z niej, że system Pegasus może być używany nie tylko do inwigilacji, ale także do wgrywania treści do urządzenia i manipulowania korespondencją. Jak potwierdzili specjaliści, do telefonu polityka KO wgrano ponad 800 MB danych.

Źródło: Radio ZET