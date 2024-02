Polska i Francja zacieśniają współpracę. Tusk z Macronem ogłosili decyzję

Donald Tusk przybył w poniedziałek do Paryża na spotkanie z prezydentem Francji. Rozmowy w Pałacu Elizejskim poprzedziła wspólna konferencja prasowa. Emmanuel Macron powiedział, że Francja i Polska przygotowują się do otwarcia nowego rozdziału w ich relacjach i przygotowania nowego traktatu dwustronnego, który zastąpi ten z 1991 roku. – Ten traktat określi nowe ramy naszej współpracy we wszystkich dziedzinach: obronności, energii jądrowej, współpracy naukowej i kulturalnej. Te różne tematy znajdują się w sercu relacji francusko-polskich i w sektorach strategicznych dla przyszłości Europy – podkreślił prezydent. Dlatego też zaznaczył, że to otwarcie we współpracy przyczyni się do zwiększenia suwerenności Europy.

Premier Tusk podkreślał, że Polska i Francja to tradycyjni przyjaciele. – Znamy się od wielu lat, przyjaźnimy i ufamy sobie. Zawsze mogliśmy na sobie polegać – mówił. Szef polskiego rządu przypomniał maksymę z dzieła Alexandre'a Dumas: "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego".

– To są słowa i to jest idea, to jest filozofia, która legła u podstaw Unii Europejskiej i NATO. To są słowa, które dobrze ilustrują ideę solidarności, która stała się fundamentem nowoczesnej Europy i najważniejszą wartością współczesnej Polski, moich rodaków – podkreślił Tusk. – A to oznacza potrzebę bardzo praktycznych i zdeterminowanych działań na rzecz wspólnoty europejskiej, na rzecz Polski, Francji, szczególnie w kontekście zagrożeń – zaznaczył.

Donald Tusk w Paryżu: potrzebny jest mega plan dla bezpiecznej Europy

Jak mówił polski premier, słowo "bezpieczeństwo" jest dziś słowem-kluczem. Przypomniał, że minęło już 10 lat, kiedy odwiedził większość europejskich stolic z propozycją unii energetycznej, czyli planu bezpieczeństwa dla Unii Europejskiej. – Dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że energetyka, żywność i obronność - to są te trzy filary naszego wspólnego bezpieczeństwo i bardzo bym chciał, żeby Francja i Polska dalej współpracowały w sposób niezwykle intensywny – podkreślił szef polskiego rządu.

– Mega plan dla bezpiecznej Europy, dla bezpieczeństwa europejskiego jest dzisiaj absolutnie potrzebny – oświadczył. Tusk dziękował Francji za inicjatywy dotyczące zwiększenia obronności poprzez inwestycje w przemysł obronny, a także za zaangażowanie na rzecz Ukrainy. – Będę szukał wspólnych rozwiązań z francuskimi przyjaciółmi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. Trudno znaleźć w Europie bardziej proukraińskiego polityka niż ja i trudno znaleźć w Europie bardziej proukraiński naród niż polski, ale musimy także mieć na uwadze interesy bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy – dodał.

Źródło: Radio ZET/PAP