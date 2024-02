Posłanka KO stwierdziła, że Wąsik podsłuchiwał modelki, ten zagroził pozwem. "Jestem zmęczona"

- Ja pamiętam, jak zostałam radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, to było dziewięć lat temu, wtedy radnym również został Maciej Wąsik. Radni nie mają za dużo tych afer za sobą, ale wtedy cały sejmik huczał, że Maciej Wąsik podsłuchuje. On po osiem godzin potrafił podsłuchiwać jakieś modelki warszawskie - powiedziała Kinga Gajewska z KO w programie "Onet Rano".

Gajewska o Wąsiku, który miał podsłuchiwać modelki. Były poseł zagroził pozwem

Na te słowa zareagował sam Maciej Wąsik. "Dość kłamstw. Dość fejków. Do zobaczenia w sądzie" - napisał były poseł PiS na Twitterze/X, oznaczając Kingę Gajewską.

Onet poprosił posłankę KO o odniesienie się do wpisu Wąsika. - Na razie nie chcę tego komentować. Ale na pewno odniosę się do wpisu Macieja Wąsika. Powiedziałam to na podstawie informacji z artykułu prasowego, który zamieściłam zresztą pod materiałem z Onet Rano, a z którego wynikało, że Maciej Wąsik podsłuchiwał różne osoby 6,2 tys. razy - powiedziała dziennikarzom Kinga Gajewska.

Posłanka KO przeprosiła za swoje słowa

Po publikacji artykułu Onetu Gajewska odniosła się do wpisu Wąsika w mediach społecznościowych. "Panie Macieju, proszę odsłuchać całości mojej wypowiedzi, a później się denerwować. Nie ukrywam, że już mam po dziurki w nosie przesłuchań w prokuratorze, na policji i w sądzie, gdzie dochodzę swoich praw. Po prostu jestem zmęczona, a potrzebują mnie moi wyborcy i rodzina. Dlatego oficjalnie wycofuję swoje słowa, zostawiając tu link (2011) do Pana dokonań, a mianowicie podsłuchiwania ludzi 6,2 tys. razy" - napisała.

"Motywu modelek nie jestem w stanie znaleźć, bo są archiwalne i nie mam do nich dostępu. Niech Pan się sądzi z innymi. Przepraszam, za moje słowa, Pan na pewno nigdy nie miał nic wspólnego z Pegasusem, podsłuchami i prześladowaniem ludzi" - stwierdziła Gajewska.

