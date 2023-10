Wybory parlamentarne 2023 zakończone. Ostateczne wyniki głosowania nie zostaną ogłoszone do momentu wpłynięcia i zaakceptowania wszystkich protokołów z obwodowych komisji wyborczych. W poniedziałek z różnych źródeł płynęły informacje o kłopotach w przesłaniu protokołów poza granicami Polski do okręgowych komisji wyborczych.

Według znowelizowanego Kodeksu wyborczego komisje obwodowe mają zaledwie 24 godziny od zakończenia głosowania na policzenie głosów w wyborach i referendum, sporządzenie protokołów i wysłanie ich do zaakceptowania. W przeciwnym razie te głosy będą nieważne. To szczególnie trudne zadanie dla komisji poza Polską, gdzie zapisała się rekordowa liczba wyborców. Do czasu niezaakceptowania protokołów skład obwodowej komisji nie może się rozejść.

Wybory 2023. Brakuje protokołów z komisji za granicą

- Ludzie w naszej komisji śpią na podłodze, bo w każdej chwili może nadejść odpowiedź z Warszawy, że coś mamy poprawić. Obawiamy się, że te zachowania mają drugie dno i zmierzają do unieważnienia naszych wyników - mówiła w rozmowie z Onetem Agnieszka Glapa, przewodnicząca jednej z komisji w Berlinie. Podobne sygnały docierały od członków komisji z Belgii czy Wielkiej Brytanii. Onet podkreślił, że z komisjami zagranicznymi są dwa rodzaje problemów: całkowity brak protokołów oraz brak akceptacji ze strony okręgowej komisji.

Reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski poinformował, że w Berlinie komisja wyborcza zdecydowała się na desperacki gest. Wywiesiła wyniki na drzwiach Instytutu Polskiego. Protokoły od rana nie zostały zatwierdzone. - Od rana nikt w Warszawie nie odbiera telefonów - mówi członek komisji.

Do sprawy na konferencji prasowej w poniedziałek wieczorem odnieśli się członkowie Państwowej Komisji Wyborczej. Przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak potwierdził, że nadal brakuje 11 zaakceptowanych protokołów z komisji obwodowych poza Polską (dane na godzinę 19). Ich przyjęciem zajmuje się Okręgowa Komisja Wyborcza nr 1 w Warszawie, ponieważ Polacy za granicą głosowali na kandydatów do parlamentu z okręgu numer 19 (Warszawa).

- Gwarantuję, że wszyscy członkowie tego procesu dają z siebie wszystko tak jak i członkowie komisji wyborczych. Po prostu taka jest ilość - zapewniał szef PKW. Dodał, że "nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdą protokoły".

Członkowie PKW tłumaczyli przedstawicielom mediów, że protokoły od obwodowych komisji nie tylko są przyjmowane, ale także sprawdzane pod kątem formalnym. Zdarza się, że przesłane protokoły są odsyłane z powodu np. braku podpisów czy niezgadzających się liczb. - Często protokoły zawierają uwagi, zastrzeżenia mężów zaufania. Obwodowa komisja wyborcza musi się do tych zarzutów ustosunkować. Często protokół nie zawiera tego i wówczas musimy zwrócić go do uzupełnienia - wyjaśniał Sylwester Marciniak.