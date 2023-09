Radio ZET i Demagog sprawdzają obietnice PiS. Co zrobiono w infrastrukturze?

1. Przezwyciężenie wykluczenia komunikacyjnego (niezrealizowana).

W 2019 roku powstał Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Początkowo wynosił on 300 mln zł rocznie, obecnie jest 800 mln zł, a w niedalekiej przyszłości ma to być 1 mld zł rocznie na tworzenie nowych połączeń autobusowych. Fundusz nie finansuje komunikacji miejskiej. Według najnowszych danych, przewozy autobusowe z wykorzystaniem środków z tego funduszu realizuje się w 1776 gminach.

Połączenia autobusowe zyskało 4764 miejscowości, w których mieszka prawie 1,5 mln osób. Do dziś jednak znajdziemy w prawie każdym województwie (poza opolskim) przynajmniej 2-3 miasta powiatowe, w których nie ma jeszcze obiecanych 10 połączeń dziennie do miast wojewódzkich. Według najnowszych danych GUS, od 2019 roku do 2021 roku liczba połączeń autobusowych spadła o 1788 (do poziomu 9305).

- Są tereny położone nawet bardzo blisko dużych miast, takich jak Warszawa czy Kraków, gdzie wykluczenie komunikacyjne wciąż hula – mówi Radiu ZET Paweł Rydzyński ze Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Zwraca jednak uwagę, że często nie jest to efekt bezczynności rządu, tylko złej postawy samorządów, które „tylko markują ofertę transportu publicznego”.

2. Modernizacja i budowa 9000 km torów (częściowo zrealizowana).

Od 2015 do 2022 roku w ramach Krajowego Programu Kolejowego wydano 53,99 mld zł. Długość przebudowanych linii od 2015 roku wynosi 6 439,1 km. Do końca 2023 roku obecnie zakłada się 8 270 km. Jeśli doliczymy do tego tory stacyjne, to wychodzi 7 386 km przebudowanych do końca 2022.

- Sukcesem inwestycyjnym są na pewno takie trasy jak Kraków-Katowice czy Poznań-Wrocław. To połączenia, na których przez lata czas przejazdu był bardzo nieatrakcyjny, w związku z tym liczba pasażerów na tych trasach nie było duża. Dziś, po modernizacji, jest wręcz odwrotnie, często trudno dostać bilet na pociąg tych relacji – zwraca uwagę Paweł Rydzyński ze Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Ekspert w rozmowie z Radiem ZET zauważa, że do poprawy są kwestie organizacji kolei w dużych aglomeracjach, gdzie często lokalne pociągi muszą ustępować w rozkładach miejsca pociągom dalekobieżnym, co negatywnie wpływa na ofertę przejazdów.

3. Budowa 100 obwodnic, nowych autostrad i dróg ekspresowych (częściowo zrealizowana).

Program Budowy 100 Obwodnic jest rozpisany jest na lata 2020-2030. Jego szacowany koszt to 27,9 mld zł. Do sierpnia 2023 roku wybudowano dwie obwodnice. 16 jest w trakcie realizacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że innych 16 obwodnic powstało w ramach innego programu - Programu Budowy Dróg Krajowych - od 2019 do końca 2022 roku. Jednak nawet jeśli wliczylibyśmy te obwodnice do programu „stu obwodnic”, to wciąż byłoby to wypełnienie obietnicy w niecałej 1/5.

W ramach rządowego programu drogowego zbudowano w ciągu ostatnich czterech lat 1345 km dróg. 179 km to autostrady, a 1 026,66 km to drogi ekspresowe. Wykonano więc 18 proc. planu dla obwodnic, 71 proc. planu dla autostrad i 39 proc. planu dla dróg ekspresowych. Tak wysoki wynik dla autostrad jest związany z tym, że założony cel nie był zbyt ambitny, bo wynosił około 250 kilometrów. Z kolei dróg ekspresowych miało do 2023 roku powstać łącznie 2500 kilometrów.

4. 100 tys. więcej inwestycji mieszkaniowych rocznie niż za PO-PSL (zrealizowana).

Średnio w czasach PO-PSL (2009-2015) w każdym roku rozpoczynano budowę 149 840 mieszkań. W czasach PiS udało się przewyższyć tę liczbę o 100 tys. w roku 2019 (o 118,6 tys.) i 2021 (o 127,6 tys.). W 2022 roku było ich 200,2 tys. Średnio w latach 2019-2022 rozpoczynano budowę 242,45 tys. mieszkań, czyli 92,61 tys. więcej niż za PO. Poza tym liczba oddawanych mieszkań od 2014 roku systematycznie wzrasta. Nie jest to jednak raczej zasługa PiS, lecz deweloperów i osób indywidualnych. W latach 2019-2022 odpowiadali oni za budowę 97,86 proc. mieszkań.

– Czyli tak naprawę to jest ich sukces, developerów, mimo nieustannego sypania piasku w tryby przez rządy. I to nie tylko przez ostatni rząd, ale i poprzedni. Mimo to deweloperzy radzą sobie z tym i budują coraz więcej. A raczej budowali. Bo jakieś dwa lata temu zaczęli wstrzymywać się z budową – mówi Radiu ZET Piotr Krochmal z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. I zaznacza, że rekordowe liczby oddawanych mieszkań to efekt budów rozpoczętych 2-3 lata temu. - Natomiast za rok, dwa będziemy mieli do czynienia z ogromny deficytem na rynku – dodaje ekspert.

Z kolei próba wzięcia się rządu za samodzielne budowanie mieszkań okazała się kompletną klapą. W ramach rządowego programu Mieszkanie+ od 2016 roku do końca kwietnia 2023 roku wybudowano łącznie 19 866 mieszkań.

5. Uruchomienie sieci 5G w większości miast (częściowo zrealizowana).

Sieć 5G została uruchomiona w Polsce już w 2020 roku. Oferują ją Plus, Orange, Play i T-Mobile. Od początku funkcjonowała ona w 7 największych miastach Polski. Według UKE w 2022 roku dostęp do 5G miało 13,8 proc. użytkowników. Zasięg obejmował 1/3 kraju i 3/4 mieszkań. UKE do tej pory wydał pozwolenie na 5G w 968 gminach dla pasma radiowego 2,1 GHz i 704 gminach dla pasma 2,6 GHz. Obecnie 5G funkcjonuje więc tylko na częstotliwościach 2,1 GHz oraz 2,6 GHz. Nie pozwala to na korzystanie w pełni możliwości tej technologii. Jej moc jest porównywalna do 4G.

- Problem polega na tym, że to nie jest taka prawdziwa sieć 5G, jakiej byśmy oczekiwali, bo od 2020 roku nadal czekamy na aukcję 5G, która umożliwi operatorom uruchomienie tej usługi na nowych pasmach częstotliwości – mówi Radiu ZET Piotr Grabiec, dziennikarz portalu Spider`s Web. Aukcja na 3,6 GHZ miała ruszyć w 2020 roku, ale ostatecznie ruszyła w czerwcu 2023 roku. Można więc uznać, że w pełni działającego 5G jeszcze nie ma, a więc obietnica jest częściowo zrealizowana.