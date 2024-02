"Rekonstrukcja rządu jest w planach". Sensacyjne doniesienia ws. gabinetu Tuska

Rekonstrukcja rządu już za parę miesięcy? Oficjalnych informacji nie ma, ale o tym, że przewidywane są zmiany na kilku ministerialnych stanowiskach, mówi się od jakiegoś czasu. Najczęściej w kontekście zaplanowanych na czerwiec wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których mogłaby wystartować część ministrów.

Rekonstrukcja rządu? Biejat w Radiu ZET: jest w planach

W spekulacjach pojawiają się nazwiska ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, ministra aktywów państwowych Borysa Budki czy koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. To by oznaczało, że najpóźniej w lipcu doszłoby do kilku roszad personalnych w gabinecie Donalda Tuska.

Wątek ten pojawił się w czwartkowym odcinku Gościa Radia ZET, gdzie wystąpiła Magdalena Biejat. Została zapytana m.in. czy ministrowie obecnego rządu szykują się do wyborów do PE?

- Nie wiem, jakie mają plany, ale wiem, że rekonstrukcja rządu jest w planach - ujawniła wicemarszałkini Senatu oraz współprzewodnicząca Razem w internetowej części programu. Nie zdradziła przy tym żadnych konkretów personalnych.

Oglądaj

Jednocześnie tłumaczyła, że obecny rząd „musi posprzątać" i "dużo rzeczy poukładać”, dodając, że rozmawia z ministrami, którzy "mówią, że jest bałagan". - Nie nazwałabym ich "zderzakami". To ludzie, którzy pracują 7 dni w tygodniu. Moim zdaniem nastąpi rekonstrukcja, jak uda się poukładać pewne sprawy - podsumowała polityczka.

Ministrowie do wymiany po pół roku? "Rząd zadaniowców"

Przypomnijmy, że już w listopadzie, zanim rząd został powołany i zaprzysiężony, pojawiły się doniesienia, że ministrowie w gabinecie Tuska mają podlegać rotacyjności i mogą zostać wymienieni nawet po kilku miesiącach.

Jak zdradzili wówczas rozmówcy Wirtualnej Polski, ma to być gabinet "zderzaków" i "zadaniowców", z konkretnymi misjami do wykonania. Pojawiły się nawet żarty, że "do rządu trzeba wchodzić już spakowanym".

Źródło: Radio ZET