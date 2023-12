Rozjuszony Czarnek szaleje na sejmowej komisji. "To nie pańska sprawa! Cyrk!"

W piątek rano w Sejmie rozpoczęło się posiedzenie komisji śledczej ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w formie głosowania korespondencyjnego. Temat budzi spore emocje, zarówno wśród polityków dzisiejszej opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, jak i koalicji rządzącej.

Komisja ds. wyborów kopertowych. Czarnek: Hucpa polityczna

Nietrudno więc się domyślić, że emocje na posiedzeniu komisji sięgają zenitu, a na sali dochodzi do słownych potyczek. Ostre starcie rozegrało się pomiędzy Przemysławem Czarnkiem a Dariuszem Jońskim, który przewodniczy komisji. - Bardzo proszę na wstępie, żeby pan mi nie przerywał. Jak pan widzi, jestem bardzo zrelaksowany i cieszę się z tego, co się tutaj stało - zaczął Czarnek.

- Chcę panu bardzo serdecznie podziękować, jak i większości, która się tutaj utworzyła, bo państwo w ciągu zaledwie pół godziny wykazali, że ta komisja nie ma najmniejszego sensu. Państwo chcecie urządzić sobie tutaj hucpę polityczną - kontynuował Przemysław Czarnek.

Czarnek cytuje film. "Zachowanie biegunowo sprzeczne z regulaminem"

Na tym jednak polityk Prawa i Sprawiedliwości nie skończył. - Jeśli pan twierdzi, że pan się powołuje na regulamin, to ja używając klasyków filmowych z "C.K. Dezerterzy" chociażby stwierdzam, że pana zachowanie jest biegunowo sprzeczne z regulamin. Pan z tej komisji robi cyrk. My na to nie pozwolimy, będziemy to oczywiście oprotestowywać. Już wszyscy dzisiaj widzą, że pan tę komisję prowadzi tylko po to, żeby zaciemnić rzeczywistość i negować prawdę na temat wyborów. Bardzo panu za to dziękuję. Wykazał się pan niekompetencją - mówił były szef MEiN.

Na te słowa zareagował Dariusz Joński, który przypomniał Czarnkowi, że ten zgłosił się z wnioskiem formalnym. - Czy pan go zgłasza? - zapytał Joński. - Tak. Wniosek o zmianę składu prezydium i usunięcie z niego pana posła Jońskiego, który zachowuje się w sposób skandaliczny i niedemokratyczny, nie dopuszczając do debaty na tematy kluczowe dla pracy tej komisji - odpowiedział Czarnek.

"Nie pańska sprawa"

Chwilę później, po wypowiedzi posła Witolda Tumanowicza, Przemysław Czarnek ponownie wdał się w sprzeczkę z Dariuszem Jońskim. Przewodniczący komisji przypomniał mu o korespondencji, która przychodzi z komisji. - Panie pośle. Pan przewodniczący przed chwilą przeczytał maila, którego być może, pan po raz kolejny przeoczył. Niech pan czyta maile, które przychodzą z komisji.

- Drogi panie, co ja przeoczyłem, a co nie, to nie pańska sprawa. Ja wszystko czytałem - odpowiedział Czarnek. Nie minęło wiele czasu, a były szef MEiN znowu wybuchł. Przerwał wypowiedź posła Bartosza Romowicza, który zareagował na to słowami: - Kultura osobista wymaga, panie Czarnek, aby nikomu nie przerywać. Naprawdę, proszę wytrzymać chwilę nerwowo.

- Bo pan kłamie. Pan teraz odczytał prawidłową treść maila. A pan kłamał przed momentem, że tam jest coś o planie pracy. Powiedział pan, że to przyszło w mailu, który przeoczyłem - odpowiedział Przemysław Czarnek. Nie minęło kilkanaście minut, a ręka posła znów wystrzeliła w górę. Czarnek chciał zgłosić wniosek formalny - tym razem o przerwę w obradach komisji. Dariusz Joński postanowił jednak przerwać jego wypowiedź i wyłączył mu mikrofon.

Źródło: Radio ZET