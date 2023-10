Szokujące słowa kandydatki Konfederacji. Nie chciała powiedzieć, czy wspiera Rosję czy Ukrainę

Samuela Torkowska to kandydatka Konfederacji do Sejmu. Startuje w wyborach parlamentarnych z 13. miejsca listy krakowskiej. Zdążyła już "zabłysnąć" kilkoma skandalicznymi wypowiedziami, m.in. o tym, że "nie chce żydowstwa, LGBT i wielu rzeczy, które obecnie są". Te słowa miały stanowić wytłumaczenie, dlaczego popiera Konfederację.

Samuela Torkowska o wojnie w Ukrainie. Szokujące słowa kandydatki Konfederacji

Gdy już trafiła na listy skrajnie prawicowej formacji, zaczęła ją reprezentować w mediach. Ale trudno powiedzieć, czy ostatni wywiad dla portalu goniec.pl będzie dobrze wspominać. Kiedy prowadzący zapytał ją, komu życzyłaby zwycięstwa w wojnie Ukrainy z Rosją, jego rozmówczyni odmówiła udzielenia odpowiedzi.

Na uwagę, że "to dość proste pytanie", odparła, że "odmawia, bo trwa kampania, a to temat niepoprawny politycznie". - Nawet w samej partii zdania są podzielone, [...] Chciałabym, żeby pan uszanował, że na razie wolałabym się wstrzymać ze swoimi sympatiami - stwierdziła, dodając, że "każdy ma prywatne poglądy", a jako przykład podała Janusza Korwin-Mikkego, który jest "mega kontrowersyjnym człowiekiem".

Te słowa zszokowały dziennikarza, który przypomniał swojej rozmówczyni archiwalne wypowiedzi Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, że "lepiej, żeby Rosja połamała sobie zęby na Ukrainie". Torkowska jednak nie dała się przekonać.

Myśli pan, że Ukraina ma jakiekolwiek szanse z Rosją? Nie bądźmy naiwni. Rosja jeszcze nie wykorzystała na Ukrainie nawet 15 proc. swojej siły - Samuela Torkowska

Gdy prowadzący przypomniał o wsparciu militarnym i finansowym Zachodu dla Ukrainy oraz "ogromnej mobilizacji Ukraińców", kandydatka Konfederacji odparła: "Nie bądźmy naiwni. Rosja jeszcze nie wykorzystała na Ukrainie nawet 15 proc. swojej siły". W jej ocenie Ukraina "prędzej czy później przegra tę wojnę" a "każdy karabin wysłany teraz na Ukrainę pcha tych ludzi do wojny".

Bosak komentuje słowa Torkowskiej. "Potępiamy atak Rosji na Ukrainę"

Co ciekawe, do słów Torkowskiej zdążył już odnieść się wspomniany wyżej Bosak. W rozmowie z dziennikarzami Wirtualnej Polski stwierdził, że "nie będzie komentował słów każdego naszego kandydata". Jednocześnie zaznaczy, że "stanowisko Konfederacji jest jasne od samego początku, było przedstawiane w dziesiątkach, a nawet setkach publicznych wypowiedzi, również w uchwałach sejmowych, które poparliśmy, a także w oficjalnych oświadczeniach, które wydawaliśmy".

Jesteśmy za przestrzeganiem prawa międzynarodowego, integralności i niepodległości innych państw. Potępiamy zbrodniczy atak Rosji na Ukrainę. Wyrażamy wsparcie dla broniącego się kraju i oczywiście artykułujemy to, aby Ukraina tej wojny nie przegrała - Krzysztof Bosak

Zdaniem Bosaka niektórzy kandydaci Konfederacji mogą mieć zastrzeżenia co do sposobu wydatkowania pieniędzy publicznych. Miał tu zapewne na myśli system pomocy socjalnej dla uchodźców z Ukrainy, wielokrotnie krytykowany przez Konfederację.

- Nie mamy jednak wątpliwości co do tego, co jest w naszym interesie, czyli kto powinien tę wojnę przegrać. My życzymy Rosji wszystkiego najgorszego, jeśli chodzi o ich imperialną politykę - podsumował rozmówca WP.

Samuela Torkowska. Kim jest? Z kim się spotykała?

Samuela Torkowska (wcześniej znana jako Samuela Górska) próbowała zrobić karierę w modelingu. Uczestniczyła m.in. w 4. edycji emitowanego w TVN programu "Top Model". Nie jest znany wiek ani wykształcenie kobiety.

Jeśli chodzi o życie prywatne, to wiadomo, że od kilku lat związana jest z Rafałem Torkowskim, z którym 8 lipca 2022 roku wzięła ślub (stąd zmiana nazwiska). Jak informował "Pudelek", ceremonia odbyła się we wsi Złotokłos niedaleko Piaseczna. Głośno zrobiło się o niej w 2014 roku, gdy spotykała się z popularnym aktorem Antonim Królikowskim. W sieci można znaleźć zdjęcia pary na "ściankach", premierach i imprezach branżowych.