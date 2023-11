Andrzej Duda powierzył misję stworzenia nowego gabinetu Mateuszowi Morawieckiemu. O skład nowego rządu został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego w programie "Gość Radia ZET" rzecznik rządu Piotr Mueller.

Kiedy skład nowego rządu? Piotr Mueller komentuje

- Obstawiam, że między 12. a 14. dniem przedstawimy skład Rady Ministrów. Nie będzie pokrywała się z tą aktualną. Będzie nowy skład - oświadczył. Zapytany, czy połowa rządu zostanie zmieniona, odparł: - Nie wykluczam, że nawet w takim zakresie. Może być większa liczba ministrów, niż niektórzy by się spodziewali.

Bogdan Rymanowski zapytał gościa Radia ZET, czy otrzymał propozycję od szefa rządu. - Ja jeszcze nie dostałem [propozycji od premiera – red.]. Mogę nie dostać, a mogę dostać. Tego nie wiem. Jeśli premier Mateusz Morawiecki zaproponuje mi [funkcję rzecznika rządu – red.], to na pewno nie odmówię - dodał.

Pytany, skąd premier weźmie poparcie dla nowego rządu, odpowiedział: - Wierzę, że nastąpi pewna refleksja na opozycji. Nawet jeśli nie teraz, to za kilka miesięcy, gdy duża część koalicji, która się tworzy, zauważy, że nie realizują programu, który obiecywali Polakom – komentował w programie "Gość Radia ZET".

Kogo Mateusz Morawiecki zaprosi do rządu?

Z kim rozmawia Mateusz Morawiecki? Mueller powiedział, że "to będziemy komunikować w najbliższym czasie". - Chcemy przedstawić kwestie programowe i wokół nich zapraszać poszczególnych przedstawicieli partii do rozmów. Minister zaznaczył, że podawanie publiczne nazwisk spowodowałoby teraz mechanizm stygmatyzacji. Gość Radia ZET zapowiedział jednak, że „pierwsza część kwestii programowych nowego rządu będzie pod koniec tego tygodnia”.

Pytanie, czy to przegrana misja, skwitował słowami: "Spróbować należy". - Tak, jak w różnego rodzaju konkurencjach – jeśli nie podejmie się wyzwania, to na pewno się nie wygra". Zapowiedział jednocześnie, że „jeśli misja tworzenia rządu się nie uda, to władza zostanie normalnie przekazana tym, których wybierze Sejm”. - Być może Donald Tusk się niecierpliwi, szybko chce zostać premierem. Poleciłbym wykorzystać ten czas na to, by składać projekty ustaw do Sejmu – podsumował.

Źródło: Radio ZET