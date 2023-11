Sprytny plan PiS. W ten sposób chcą wykorzystać rząd Morawieckiego

Sejm X kadencji od pierwszych dni pokazał, że PiS nie może liczyć na praktycznie żadne wsparcie ze strony innych ugrupowań. Partii Jarosława Kaczyńskiego nie udało się wprowadzić swoich reprezentantów do prezydiów Sejmu i Senatu. Według "Rzeczpospolitej" Mateusz Morawiecki w okolicach 28 listopada ma zaprezentować swój nowy rząd, który prawdopodobnie nie uzyska wotum zaufania w parlamencie.

"Gabinet ma być też zaczątkiem zespołu, który będzie rozliczał i recenzował rząd tworzony przez sejmową większość. Zespołem pokieruje Mateusz Morawiecki" - poinformowała gazeta. - Chcemy dać szansę opozycji, by się zaczęła kłócić. Będziemy grać różnicą. Między naszym rządem i planem na trzecią kadencję a tym, co robi opozycja - kąśliwie komentował informator "Rz" w środowisku PiS.

Mateusz Morawiecki "tworzy rząd". PiS gra na czas

Według dziennika partia Kaczyńskiego liczy na potknięcia nowej większości sejmowej przy uchwalaniu najnowszych ustaw: o wakacjach kredytowych, osłonowej o cenach energii, osłonowej o zerowym VAT na żywność czy dotyczącej zmiany niedzieli handlowej z 24 grudnia na 10 grudnia.

Zgodnie z terminami konstytucyjnymi Mateusz Morawiecki jako kandydat na nowego premiera ma czas do grudnia, aby zaprezentować swój nowy gabinet oraz uzyskać wotum zaufania w Sejmie po zaprezentowaniu exposé. Jednak PiS ma tylko 194 posłów i bez szans na większość dla proponowanego gabinetu (potrzeba 231 parlamentarzystów). W drugim kroku, kiedy Sejm przejmuje inicjatywę powstania rządu, prawdopodobnie zostanie wybrany na premiera Donald Tusk z koalicją KO-Lewica-Trzecia Droga.

"Rz" przypomniała, że PiS szykuje się do kongresu programowego, który ma przygotować partię do wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Data wydarzenia nie została jeszcze wyznaczona.

