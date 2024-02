„Tak dla rodziny, nie dla gender”. Co to jest gender?

„Ideologia gender” to termin, który na dobre zagościł w naszym języku. Co to jest „ gender”? Czy gender spełnia przesłanki ideologii? Czy może mieć wpływ na polską rodzinę?

Co to jest gender?

„Gender” to pojęcie, którego po raz pierwszy użył amerykański psychiatra prof. Robert Stoller w 1968 roku. – Podobne koncepcje w tym samym czasie pojawiały się w Polsce – mówi dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz z zespołu Archiwum Kobiet w IBL PAN. – Polskie socjolożki, na przykład Magdalena Sokołowska, mówiły o tym, że ludzie mają „płeć biologiczną” i „płeć społeczną”.

Czym jest „płeć społeczna”? – To zespół norm kulturowych, to czego oczekuje się od kobiet i mężczyzn, to co wypada kobiecie i mężczyźnie, jaka powinna być kobieta i jaki powinien być mężczyzna w danej kulturze – tłumaczy dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz.

I podaje przykłady:

W niektórych kręgach kulturowych to mężczyźni opiekowali się dziećmi, dbali o ognisko domowe, a kobiety były wojowniczkami. Tego od nich oczekiwano. W swoich społecznościach były kobiece, a mężczyźni – męscy. Jeszcze w XIX wieku mężczyźnie wypadało płakać. Oczywiście mężczyźnie z klas wyższych. Było to nawet dobrze widziane. W XVIII wieku mężczyźni się malowali: pudrowali, nosili peruki. W XIX wieku kobiety nie mogły przyznać się, że lubią jeść. Musiały jeść jak ptaszek.

Czy gender to ideologia?

Utarło się, że gender to ideologia. A jak ideologia, to się ją szerzy. – Gender nie jest koncepcją ideologiczną. Służy do nazwania tego, czego oczekujemy od kobiet i mężczyzn – wyjaśnia dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz.

– Zbitka „ideologia gender” służy temu, żeby pojęcie „gender” zdyskredytować. Słowo „ideologia” kojarzy się negatywnie, z czymś narzuconym, jak ideologia komunistyczna czy ideologia totalitarna – mówi dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz.

I podkreśla: „Gender”, czyli „płeć kulturowa”, nie oznacza konieczności zmiany płci biologicznej. Część osób wpisuje się w swoją płeć kulturową, a część nie. Na przykład kobieta może mieć płeć odczuwaną kobiecą, a pracować na platformie wiertniczej.

Źródło: Radio ZET