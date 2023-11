Tak "pracuje" komisja ds. pedofilii. Prawie 100 tys. zł wydali na przejazdy

Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty przejazdów dwoma samochodami służbowymi, obsługującymi członków komisji. Ta kwota w 2023 r. to 20 134 złote i 48 groszy. Do tych informacji dotarli dziennikarze Radia ZET Mariusz Gierszewski i RadioZET.pl Radosław Gruca.

Najwięcej, bo aż 33 832 zł na przejazdy wydała członkini komisji Barbara Chrobak. Z tego ponad 21 tysięcy wydała na przejazdy pociągami i przeloty samolotami, a ponad 11 tysięcy na poruszanie się taksówkami. Najmniej, bo 1900 złotych kosztowały komisję przejazdy byłego przewodniczącego Błażeja Kmieciaka. W sumie pięcioro członków komisji wydało na pociągi i samoloty 38 tys. zł, a taksówkami wyjeździło 27 tys. zł.

Radio ZET: Prawie 100 tys. zł wydali w tym roku na przejazdy członkowie państwowej komisji ds. pedofilii

Komisja przyznaje, że od listopada 2020 roku, kiedy rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń, podjęła 28 postępowań wyjaśniających. Żadne z postępowań nie zakończyło się wydaniem postanowienia o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstwa na Tle Seksualnym. Postępowania nadal trwają. Komisja złożyła też 371 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Od czerwca komisją kieruje wiceprzewodnicząca Justyna Kotowska. Nie ma jednak upoważnień do zwoływania posiedzeń komisji. W kwietniu zrezygnował z kierowania komisją prof. Błażej Kmieciak. Z kolei w maju z funkcji zastępcy przewodniczącego zrezygnował Andrzej Nowarski. Sejm próbował dokonać uzupełnienia składu komisji na początku lipca, ale żaden kandydat nie uzyskał aprobaty większości posłów. Sejm wybiera także przewodniczącego komisji.

Komisja do spraw pedofilii powstała w 2020 roku po filmie braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", gdy ujawniono nieznane przypadki pedofilii w polskim Kościele.

Źródło: Radio ZET