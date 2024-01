Ujawniono kulisy zatrzymania Kamińskiego i Wąsika. W Pałacu było gorąco. "Judasz!"

Zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim było zaskoczeniem dla pracowników kancelarii Andrzeja Dudy i samego prezydenta. “Wyborcza” ustaliła, że Duda miał nieformalne zapewnienie od policji, że funkcjonariusze nie wejdą do Pałacu.

"GW" podaje, że kiedy po wygłoszeniu ok. godz. 15.00 oświadczenia na głównym dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, Kamiński i Wąsik wrócili do budynku, "pracowników Kancelarii to zdziwiło". Jaki był plan? Wąsik z Kamińskim mieli nocować w Pałacu Prezydenckim. “W apartamencie prezydenckim na III piętrze pracownicy mieli przygotować pokoje dla gości. Jednocześnie do pałacu dostarczono walizki (polityków PiS - przyp. red.) z prywatnymi rzeczami. Kamiński z Wąsikiem poszli na górę. Dostali m.in. numer telefonu do obsługi kuchennej, by sami mogli zamawiać sobie jedzenie i napoje. Wśród urzędników poszła informacja, że będą tam mieszkać co najmniej do czwartku i wyjdą dopiero na demonstrację zapowiadaną przez PiS” - pisze “GW”.

Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika. "Wyborcza" ujawnia kulisy

Jak wiadomo, Wąsik i Kamiński zostali zatrzymani, gdy Duda opuścił Pałac. Prezydent udał się na zaplanowane na godz. 18 spotkanie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Ciachanouską. Zastanawiano się, dlaczego Duda nie zaprosił jej do Pałacu. Z ustaleń “Wyborczej” wynika, po pierwsze, że miał nieformalne zapewnienie, że policja nie wejdzie do Pałacu Prezydenckiego, po drugie, spotkania w Belwederze nie można było odwołać ani przenieść - miało w nim wziąć udział ok. 200 osób, zamówiony był catering itp.

Według ustaleń dziennika policjantów do Pałacu Prezydenckiego wprowadzili dwaj zastępcy komendanta Służby Ochrony Państwa - pułkownicy Krzysztof Król i Bartłomiej Hebda. “Ten ostatni był przez środowisko Dudy traktowany jako zaufany człowiek, wcześniej kierował ochroną prezydenta” - zaznacza “Wyborcza”.

SOP podlega MSWiA, więc funkcjonariusze tej służby współpracowali z policją. Pułkownik Hebda powiedział szefowej Kancelarii Prezydenta Grażynie Ignaczak-Bandych, by poprosiła na dół Kamińskiego i Wąsika, bo ma dla nich informacje od komendanta służby. “Ignaczak-Bandych poszła po polityków do apartamentu i przyprowadziła ich do pokoju szefa gabinetu prezydenta Marcina Mastalerka, gdzie czekali SOP-owcy. Gdy Wąsik z Kamińskim zeszli, płk Król opuścił gabinet i po chwili wrócił w towarzystwie policji” - zrelacjonowała “GW”.

"Duda miał nieformalne zapewnienie, że policja nie wejdzie do Pałacu"

Zatrzymanie przeprowadziło 14 umundurowanych policjantów. Według jednej z relacji Ignaczak-Bandych nazwała płk. Hebdę "judaszem", a Wąsik miał powiedzieć: „Ja panu tego nie daruję". Kamiński był spokojny. Polityków wyprowadzono w kajdankach – pisze “Wyborcza”.

Z ustaleń “GW" wynika, że niektóre doniesienia ws. zatrzymania polityków PiS są nieprawdziwe. Kamiński wcale nie został uderzony o framugę. “Gdy był wyprowadzany, w drzwiach gabinetu doszło do zamieszania, bo od sekretariatu gabinet oddzielają podwójne drzwi. Wychodzący z Kamińskim policjanci otworzyli jedne drzwi, ale zapomnieli o kolejnych. Zatrzymany i prowadzący go funkcjonariusze uderzyli w przeszkodę” - czytamy. Gdy policjanci wyszli z Kamińskim, jedna z sekretarek zaczęła głośno płakać.

Z informacji, które uzyskała “Wyborcza” wynika również, że autobus wcale nie zablokował samochodu z prezydentem, gdy próbował wrócić do Pałacu Prezydenckiego z Belwederu. “Samochody prezydenta, bez Andrzeja Dudy w środku, przejechały kilkadziesiąt metrów szerokim chodnikiem za róg ogrodzenia Belwederu i czekały na parkingu pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, aż prezydent będzie gotowy do wyjazdu. Duda wyszedł z Belwederu bocznym wyjściem wprost do czekających na niego samochodów i kolumna ruszyła na Krakowskie Przedmieście” - czytamy.

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Wyborcza"