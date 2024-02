Wicepremier powołał dyrektora instytutu. Został zwolniony po 5 dniach

Instytut Łączności to placówka naukowo-badawcza zajmująca się m.in. rozwojem sieci telekomunikacyjnej państwa. Jego nowe kierownictwo zostało powołane 8 lutego przez ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Adam Skwara został zastępcą dyrektora ds. rozwoju, zaś dyrektorem ośrodka - Dariusz Dębek.

Wicedyrektor Instytutu Łączności odwołany ze stanowiska po 5 dniach

Już 13 lutego ze strony Instytut zniknęły informacje o tym, że Adam Skwara został powołany na stanowisko. Jak ustalili dziennikarze portalu CyberDefence24, ma to związek z jego odwołaniem.

Jak zauważono, Skwara "w swojej karierze m.in. zainicjował i wdrożył system SENT GEO do walki z przestępczością zorganizowaną oraz przemytem towarów akcyzowych; wdrażał także platformę analityczną w architekturze BIG DATA do analizy strumieniowej".

Dziennikarze nieoficjalnie dowiedzieli się również, że odwołany ze stanowiska "w niedalekiej przyszłości" ma zostać także Dariusz Dębek.

Źródło: Radio ZET/CyberDefence24