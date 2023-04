Prawie 20 proc. poparcia dla Konfederacji. Sondaż przewiduje dużą frekwencję

Wybory parlamentarne 2023 mogą okazać się kluczowe nie tylko dla partii rządzącej, ale również dla ugrupowań opozycyjnych. Jak wynika z sondażu Centrum Badań Marketingowych Indicator i Fundacji Adenauera, którego wyniki podała Wirtualna Polska, w grupie elektoratu 18-30 lat na największe poparcie może liczyć Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego głos planuje oddać 27 proc. młodych.

Na nieco mniej, bo 24,7 proc. poparcia, może liczyć Koalicja Obywatelska. Pomimo że w ostatnich tygodniach sondaże dawały Konfederacji trzecie miejsce, to w tym badaniu ma ona wyjątkowo wysokie zaufanie. Aż 19,2 proc. najmłodszych wyborców chce oddać głos na skrajnie prawicowe ugrupowanie.

Wybory parlamentarne 2023. Na kogo zagłosują młodzi?

Z kolei na komitet Lewicy chce oddać głos 14,1 proc., a na ewentualną koalicję PSL-Polska 2050 9,6 proc. "Inny komitet wyborczy zamierza poprzeć 1,7 proc., a 3,7 proc. respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi" - napisała Wirtualna Polska.

Autorzy badania podkreślili: "Choć Polacy w wieku od 18 do 30 lat z roku na rok stanowią coraz mniejszą grupę wyborców - dziś 4,66 mln osób, czyli 14,9 proc. ogółu dorosłej populacji (dla porównania seniorzy powyżej 65. roku życia stanowią 25,1 proc. uprawnionych do głosowania) - to jednak deklarowany przez nich udział w najbliższych wyborach parlamentarnych na poziomie 72,2 proc. powinien skłaniać do podjęcia próby zrozumienia ich poglądów i postaw wyborczych".

"Z badań wynika, że większość młodych (81,2 proc.) głosuje na ugrupowanie, które popiera. Pozostała część «wybiera mniejsze zło». Największą motywacją do głosowania jest krytyczna ocena polityków rządzących (31,3 proc.) oraz chęć poparcia konkretnego ugrupowania (18,3 proc.)" - podkreśliła Wirtualna Polska.

Z kolei główne demotywatory dla młodych w sprawie udziału w wyborach to brak zainteresowania polityką (17,2 proc.), przekonanie, że politycy myślą o własnych potrzebach (14,2 proc.) oraz ogólne poczucie niechęci do polityków (13,4 proc.). Badanie również pokazało, że najmłodsza grupa wyborców w większości popiera finansowanie in vitro z budżetu państwa, nie chce likwidacji 500 plus, nie popiera kary śmierci oraz liberalizacji prawa aborcyjnego.

