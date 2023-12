Zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska. Prezydent zwrócił się do nowego premiera

Donald Tusk jest nowym premierem. Podczas sejmowego głosowania we wtorek 12 grudnia jego gabinet uzyskał wotum zaufania. Za rządem Donalda Tuska głosowało 157 posłów KO, 33 posłów Polski 2050-TD, 32 posłów PSL-TD, 26 posłów Lewicy. Przeciw opowiedziało się 182 posłów PiS (8 nie uczestniczyło w głosowaniu - Jan Krzysztof Ardanowski, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Matusiak, Anna Schmidt, Agnieszka Ścigaj, Teresa Wilk, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom oraz Zbigniew Ziobro), 16 posłów Konfederacji (2 nie uczestniczyło w głosowaniu - wykluczony z obrad Grzegorz Braun oraz współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen), 3 posłów Kukiz 15.

Ostatnim ważnym etapem przejmowania władzy w kraju jest uroczyste zaprzysiężenie nowego rządu w Pałacu Prezydenckim. Rozpoczęło się ono w środę (13 grudnia) o godz. 9. To także pierwsza oficjalna okazja, aby bezpośrednio do nowej władzy zwrócił się prezydent Andrzej Duda. - Warto być Polakiem, warto, aby naród polski i jego państwo, Rzeczpospolita, trwały w Europie - zaczął prezydent. - Te słowa są wyrażone także w ślubowaniu, które przed chwilą złożyliście. Aby dobro Rzeczpospolitej, ojczyzny i pomyślność obywateli były zawsze najwyższym nakazem. To jest w istocie trwanie Rzeczpospolitej w Europie - przemawiał Duda do nowej Rady Ministrów.

Tusk premierem. Duda powołał nowy rząd

- Chcę państwu pogratulować. Zwyciężyliście państwo w procesie politycznym. Nie było takiej sytuacji po 1989 roku, przy wspaniałej, wielkiej frekwencji. Padło rozstrzygnięcie, które dało zwycięstwo jednemu ugrupowaniu, ale w istocie zwycięstwo wyborcze - aż i tylko. Bo pokazało, że proces polityczny zakończył się dziś zwycięstwem innej grupy politycznej. To jest duże osiągnięcie z państwa strony - stwierdził.

Pogratulował nowej koalicji "determinacji i zdecydowania". - Ale przede wszystkim, że zdecydowaliście się państwo wziąć odpowiedzialność za polskie sprawy. Od dzisiaj dzierżymy ją wspólnie - zaznaczył. Wymienił też politykę klimatyczną, bezpieczeństwo i inwestycje w badania oraz rozwój jako kluczowe obszary współpracy.

Jestem otwarty na współpracę. Mam świadomość, że macie swoją wizję Rzeczpospolitej. Ale ja się przekonałem o tym, także dzięki państwa decyzjom i postępowaniu, tutaj, gdy zasiadaliśmy na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego - Andrzej Duda, prezydent RP

Andrzej Duda powiedział, że chce, aby w przyszłą środę (20 grudnia) odbyło się z jego udziałem oraz nowego rządu posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Żebyśmy usiedli i porozmawiali o sytuacji bezpieczeństwa Polski, choć już w innej konfiguracji władzy wykonawczej - stwierdził. Zadeklarował też, że nie będzie blokował tego, co "służy dobru Rzeczpospolitej".

Prezydent nie skomentował publicznie zmiany rządu i nie pogratulował nowemu premierowi natychmiast po jego wyborze. W tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym Duda powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu z PiS, który twierdził, że jest w stanie zbudować sejmową większość.

We wtorek premier Donald Tusk wygłosił w Sejmie expose, w którym przedstawił program działania oraz skład Rady Ministrów. Przedstawiciele klubów i koła wygłaszali oświadczenia oraz zadawali pytania premierowi. Następnie odbyło się głosowaniem nad wotum zaufania dla jego rządu.

Wicepremierem w rządzie Donalda Tuska ma zostać Krzysztof Gawkowski z Lewicy, który obejmie również resort cyfryzacji. Drugim wicepremierem zostanie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który zostanie ministrem obrony narodowej.

Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę.

