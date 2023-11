Kim jest żona Szymona Hołowni? Urszula Brzezińska-Hołownia ma niezwykły zawód

Urszula Brzezińska-Hołownia, żona Szymona Hołowni przyciągnęła zainteresowanie mediów już w 2020 roku, gdy wspierała męża w kampanii prezydenckiej. Urszula Brzezińska-Hołownia deklarowała wówczas, że zamiast określenia „pierwsza dama” wolałaby używać sformułowania „pierwsza obywatelka”.

Kim jest małżonka marszałka Sejmu X kadencji i lidera Polski 2050? Urszula Brzezińska-Hołownia ma niezwykły zawód.

Żona Szymona Hołowni – Urszula Brzezińska-Hołownia. Jak poznała męża?

Żona Szymona Hołowni pojawiła się w życiu ówczesnego prezentera programu „ Mam Talent!” w ciekawych okolicznościach. Para poznała się w 2014 roku, gdy prowadzący popularne show – Szymon Hołownia oraz dziennikarz Marcin Prokop kręcili do programu sceny w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, udając pilotów z „Top Gun”. Hołownia zauważył wówczas na rozpisce realizacyjnej kobiece nazwisko, które – jak twierdzi – wydało mu się niezwykłe. Jakiś czas później zaobserwował w mediach społecznościowych profil jednostki lotniczej, a algorytm podsunął mu profil przyszłej żony, pracującej jako pilotka myśliwców.

Urszula Brzezińska-Hołownia: zawód, wykształcenie

Żona Szymona Hołowni jest oficerem Wojska Polskiego i pilotuje samoloty MiG-29 w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Ukończyła Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie (od 2018 roku funkcjonującą jako Lotnicza Akademia Wojskowa). Urszula Brzezińska-Hołownia zasila obecnie nieliczne grono kobiet, które pilotują w Polsce samoloty bojowe. Posługuje się stopniem porucznika. O obecnym zawodzie zaczęła marzyć już w wieku 12 lat.

Pilotka nie zamierza rezygnować z pracy w obliczu objęcia przez męża roli marszałka Sejmu. Na łamach Faktu potwierdził to rzecznik 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. - Absolutnie nie. Do tej pory, nawet w trakcie kampanii pracowała i wykonywała loty na samolocie MIG-29, czyli na tym, na którym jest w tej chwili wyszkolona. Między innymi wykonywała przelot jednym z samolotów w trakcie pokazów w Radomiu. Cały czas jest pilotem na służbie i czeka na szkolenia na nowym samolocie – wyjaśnił płk Marcin Boruta.

Żona Szymona Hołowni: wiek, dzieci, poglądy

Żona Szymona Hołowni nie ujawniła w mediach dokładnej daty swojego urodzenia. Z wywiadu udzielonego jakiś czas temu Wysokim Obcasom wynika, że jest o 11 lat młodsza od swojego męża, który urodził się w 1976 roku.

Para wzięła ślub w 2016 roku. Urszula Brzezińska-Hołownia i Szymon Hołownia doczekali się dwójki dzieci – córek o imionach Mania i Ela. - Dorastając, miałam wizję kobiety na 300 proc., ale okazało się, że nie jestem z żelaza i czasami muszę odpuszczać. Kiedy doszłam do wniosku, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, moje życie wróciło do normy, a nawet wzrosło o nowe doświadczenia i stało się bardziej dojrzałe – tak o macierzyństwie mówiła żona obecnego marszałka Sejmu w rozmowie z Onetem.

Wiadomo również, jakie poglądy ma żona Szymona Hołowni. Urszula Brzezińska-Hołownia popiera ideę związków partnerskich, ale jest przeciwna wprowadzeniu małżeństw jednopłciowych. W wypowiedziach medialnych podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku podkreślała, jak ważna jest kobieca niezależność. - Sama przechodziłam w życiu trudne momenty i musiałam burzyć stereotypy i szklane sufity – tłumaczyła wtedy redaktorce Wysokich Obcasów. Wyznała też, że nie chodzi z mężem do kościoła, podkreślając jednocześnie, że para daje sobie wolną przestrzeń w kwestii przeżywania wiary.

Źródło: Radio ZET/kobieta.onet.pl/wysokieobcasy.pl/fakt.pl