Atak na telefon Pawła Wojtunika, ktoś dzwonił do jego córki. "Twój tata nie żyje"

Paweł Wojtunik poinformował na Twitterze, że w nocy jego córka odebrała przerażający telefon. "Nie wiem, kim jesteście kanalie ani dlaczego to robicie moim dzieciom, ale podszycie się pod mój numer i zadzwonienie wczoraj w nocy do mojej córki z informacją »Twój tata nie żyje, nie oddycha, dzwonię z jego telefonu«, przekracza wszelkie normy i granice" - napisał.

Były szef CBA, który przebywa obecnie w Mołdawii, gdzie pracuje jako ekspert ds. walki z korupcją, poinformował o okolicznościach zdarzenia w rozmowie z Onetem. Jak mówił, w czwartek po godz. 22 ktoś zadzwonił do jego starszej córki, która mieszka w Warszawie. Wyświetlił się jej numer telefonu ojca, a w słuchawce usłyszała głos nieznajomej kobiety. Po chwili dzwoniąca się rozłączyła.

Atak na telefon Wojtunika. "Tak nie postępowali nawet bandyci"

Paweł Wojtunik powiedział, że po tym zdarzeniu jego córka skontaktowała się z matką. Ta natychmiast zadzwoniła do niego, a były szef CBA odebrał telefon. Wojtunik w rozmowie z Onetem nie ukrywał swojego oburzenia. – Po tym wydarzeniu moja rodzina jest w traumie. Nietrudno sobie wyobrazić, jak poczuły się moja córka i żona, gdy usłyszały o mojej rzekomej śmierci. To jest niepojęte. Jak można stosować tak haniebne metody zastraszania? - pytał.

W czasach, gdy pracowałem w policji i CBA, tak nie postępowali nawet bandyci, którzy nie mieszali dzieci i rodziny w sprawy między nimi a organami ścigania. Nawet oni mieli jakieś honorowe zasady. Coś takiego, czego doświadcza teraz moja rodzina, to jest przekroczenie wszelkich granic. Były szef CBA Paweł Wojtunik

Były szefa CBA zapewnił, że nie zostawi tak tej sprawy. – Nie wiem, kim są ci ludzie. Nie mam podejrzeń, kto mógł zrobić coś takiego. Ale nie daruję im tego. Na pewno powiadomię polskie służby o możliwości popełnienia przestępstwa, choć obecnie nie do końca mam do nich zaufanie. Mimo to liczę, że namierzą i złapią osoby, które w ten perfidny sposób prześladują moją rodzinę – podkreślił.

To kolejny atak na Wojtunika. 16 stycznia były szef CBA na Twitterze napisał: "Właśnie dowiedziałem się, że ktoś podszywa się pod moją nieletnią córkę i rozsyła mailem wulgarne groźby karalne do różnych urzędników! Wykorzystywanie dzieci do tak niecnych prowokacji to moralne dno".

RadioZET.pl/Onet.pl/Twitter