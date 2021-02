Aborcja jest straszna, okropna. Sam byłem przy kilku. To coś potwornego - mówił senator PiS Stanisław Karczewski w Radiu ZET. Jak podkreślił, sam swojej córce nigdy nie kazałby urodzić dziecka z wadą letalną. "Tu kobieta nie ma nic do gadania, ma rodzić" - komentują internauci.

Senator PiS Stanisław Karczewski był w poniedziałek Gościem Radia ZET. Polityk skomentował m.in. trwające w całym kraju protesty przeciw wyrokowi TK ws. aborcji. - Jestem oburzony, jak słyszę młode, pewnie jeszcze niepełnoletnie dziewczyny, które mówią, że aborcja jest ok. Nie, aborcja jest straszna i okropna. Sam widziałem aborcje, byłem przy kilku aborcjach. To coś potwornego, coś strasznego – mówił Gość Radia ZET Stanisław Karczewski w internetowej części programu.

Stanisław Karczewski nie zmusiłby córki do urodzenia dziecka z wadą letalną. Burza na Twitterze

- Kiedy rozpoczynałem studia w Nowym Mieście nad Pilicą, wykonywano tam więcej aborcji niż w całej Polsce w tej chwili. Widziałem to i widziałem, jak to jest traumatyczny zabieg – tłumaczył senator PiS i lekarz swoje stanowisko. Dopytywany o to, co rządzący zrobią ze sprawą aborcji, gość Beaty Lubeckiej odpowiedział, że bardzo wnikliwie przeanalizują uzasadnienie do orzeczenia TK i dopiero potem podejmą decyzję. - Kobiety, które są na ulicy, mówią: aborcja na życzenie. Ja jestem absolutnie przeciwnikiem – podkreślił senator PiS.

Pytany przez słuchacza o to, czy „zmuszałby córkę, żeby urodziła dziecko z wadami letalnymi”, Gość Radia ZET odpowiedział przecząco, bo to "absolutnie decyzja córki". - Moja córka urodziła dziecko z wadą, nie wiedzieliśmy o tym. Zaszła drugi raz w ciążę, nie wiedzieliśmy, jak rozwinie się ciąża. Córka była przekonana, że chce urodzić i że będzie je kochać bez względu na to, jakie się urodzi – zdradził Stanisław Karczewski i dodał, że dziecko urodziło się zdrowe.

W reakcji na komentarz Beaty Lubeckiej, że "teraz aborcja w przypadkach stwierdzenia wad letalnych jest zagrożona", a kobieta, "jeśli jest zamożna, może wyjechać za granicę", odpowiedział, że to "nieprawda". - To jest fałsz, to jest fake news. [...] Lepiej, żeby kobiety się zapoznały i oceniły racjonalnie, co jest w tym orzeczeniu i przeciwko czemu protestują - mówił senator PiS.

Wypowiedź polityka partii rządzącej wywołała ostre komentarze internautów. "Przecież już prezes Kaczyński zdecydował. Tu kobieta nie ma nic do gadania, ma rodzić"; "Twoja córka jest lepsza od mojej"; "Decyzja? Przecież pozbawili kobiety prawa do wyboru. Zadecydowali za nas"; "Właśnie. To po co innym kobietom narzucacie taką konieczność? Bo nie są twoimi córkami"; "To co w takich razie? Czyżby klinika w Słowacji?" - grzmieli użytkownicy Twittera.

Całą rozmowę ze Stanisławem Karczewskim można przeczytać na RadioZET.pl.

RadioZET.pl/RadioZET/Magda Adamczyk/Twitter