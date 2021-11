W jednym z pierwszych artykułów z cyklu Partia i Spółki opisywaliśmy powiązania Mateusza Morawieckiego z ludźmi w spółkach Skarbu Państwa. Tym razem nasz reporter przyjrzał się karierom radnych PiS z Gdyni.

O karierze pierwszego z nich – Marka Dudzińskiego – pisaliśmy już w tekście o PGZ Stoczni Wojennej. 29-letni radny, współpracujący z posłem Marcinem Horałą, zasiada w radzie nadzorczej tej spółki, odpowiedzialnej za największy w historii kontrakt dla polskiej zbrojeniówki. Dudziński dzieli te obowiązki z funkcją Rzecznika Klienta Energi Obrót. Zajmuje się tam reprezentowaniem klientów spółki w spornych sprawach.

Czterech z pięciu radnych PiS z Gdyni pracuje w spółkach Skarbu Państwa

Są jednak gdyńscy radni Prawa i Sprawiedliwości, o których karierze w spółkach Skarbu Państwa do tej pory nie słyszeliśmy. Jednym z nich jest Paweł Stolarczyk. Wieloletni radny, przez lata związany z Morską Spółdzielnią Mieszkaniową, po przejęciu władzy przez swoją partię dorobił się dwóch stanowisk w państwowych firmach. Najpierw w latach 2016-2018 był w radzie nadzorczej spółki Lotos Infrastruktura. Natomiast w styczniu 2021 roku trafił do rady nadzorczej spółki Interferie. To zależny od KGHM operator kilku hoteli, zlokalizowanych zarówno w górach, jak i nad morzem (KHGM, poprzez swój fundusz, ma w nim prawie 70 procent udziałów). Radny do pracy musi dojeżdżać daleko, bo aż do Legnicy, gdzie znajduje się siedziba spółki. Co ciekawe, Stolarczyk zmienił w radzie nadzorczej… innego polityka PiS, tym razem z Gdańska, byłego radnego Jaromira Falandysza (który zamienił Intereferie na radę nadzorczą Centralnego Portu Komunikacyjnego, której jest przewodniczącym).

W tym samym czasie co Paweł Stolarczyk pracę w spółce Skarbu Państwa dostała inna radna Prawa i Sprawiedliwości z Gdyni. To Dorota Płotka, pedagożka i neurologopedka, związana z oświatową „Solidarnością”. Jej nowa praca nie ma jednak nic wspólnego z oświatą. Chodzi bowiem o radę nadzorczą Polskich Linii Oceanicznych. Co ciekawe, Dorota Płotka nadzoruje w tej spółce swoją… partyjną koleżankę – Dorotę Arciszewską-Mielewczyk. Była posłanka i senatorka PiS jest prezeską PLO od 2020 roku.

Kolejna radna Prawa i Sprawiedliwości z Gdyni – Danuta Białooka-Kostenecka – w marcu 2021 roku została zatrudniona w spółce Energa Logistyka, w której pełniła funkcję prokurenta. Jest to spółka, której prezesem jest… były gdyński radny Prawa i Sprawiedliwości Michał Bełbot. Białooka-Kostenecka jako prokurent pracowała tam przez pół roku. Dziś, co potwierdziła w rozmowie z naszym reporterem, z Energa Logistyką wciąż współpracuje, ale na innych zasadach. Wcześniej gdyńska radna pracowała w innej spółce Skarbu Państwa – Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Listę radnych PiS z Gdyni zamyka Marcin Bełbot. To młodszy brat opisanego w akapicie powyżej Michała Bełbota. 31-letni radny prowadzi własną działalność gospodarczą, działa też aktywnie w gdyńskim klubie Gazety Polskiej. W radzie miasta "zmienił' po wyborach w 2018 roku swojego brata, byłego asystenta posła Marcina Horały, który od czasu przejęcia władzy przez PiS zdążył zwiedzić już wnętrza siedzib aż sześciu państwowych spółek. Najpierw był jednocześnie w dwóch radach nadzorczych (Energa Invest i Straż Ochrony Portu Gdańsk), następnie został prezesem Energa Oświetlenie, a następnie członkiem rady nadzorczej Euromedicus. Dziś jest nie tylko prezesem spółki Energa Logistyka, ale też członkiem rady nadzorczej Lotos Petrobaltic.

RadioZET.pl/oprac. BCh