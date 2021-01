Policja zostanie skontrolowana przez NIK – podała „Rzeczpospolita”. Kontrolerzy kierowani przez Mariana Banasia rozpoczną działania po inicjatywie posłów opozycji, w związku z kontrowersyjnymi reakcjami, głównie na strajkach kobiet, jesienią zeszłego roku.

Zdaniem dziennika, będzie to jedna z ważniejszych weryfikacji ze strony Najwyższej Izby Kontroli. Prezes NIK Marian Banaś ma uwzględnić w niej postulaty szefa Klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego.

NIK skontroluje policję. Chodzi o użycie środków przymusu

"Poseł zwrócił się do Banasia z wnioskiem, by NIK skontrolowała Komendę Główną Policji, by sprawdzić konkretnie, jak przy działaniach prewencyjnych wykorzystywane są środki przymusu bezpośredniego oraz czy doszło wtedy do nieprawidłowości" - pisze gazeta. Przypomnijmy, w skrajnych przypadkach policjanci potrafili spryskać gazem posłów opozycji, czy złamać rękę demonstrantce na strajku kobiet

Poseł Lewicy potwierdza, że otrzymał pismo z potwierdzeniem kontroli. "Wielokrotnie podczas demonstracji widać było, że policja nadużywa pałek teleskopowych czy kajdanek. Nie może być tak, że z jednej strony szef MSWiA do tego zachęca, a z drugiej nie ma nad tymi działaniami kontroli" – powiedział "Rzeczpospolitej" poseł Gawkowski.

Łącznie NIK planuje 103 kontrole w 2021 roku. Najważniejszym czynnikiem, który wezmą kontrolerzy pod uwagę, będzie wpływ pandemii na funkcjonowanie państwa. "Sprawdzimy wszystkie obszary, które mogły zostać dotknięte przez pandemię. Sprawdzimy, jak radziły sobie szpitale, szkoły i administracja publiczna. Sprawdzimy skuteczność tarcz antykryzysowych. Ale naszą ambicją będzie również wskazanie szans na wypracowanie takich rozwiązań, które będą mogły zabezpieczyć państwo przed skutkami podobnych kryzysów w przyszłości" – mówił w klipie wideo zapowiadającym rok prezes Izby Marian Banaś.

RadioZET.pl/Rp.pl