Sondaż CBOS miażdży rząd Morawieckiego. Notowania lecą znów w dół

CBOS podaje, że po ubiegłomiesięcznej poprawie opinii o rządzie w grudniu jego notowania pogorszyły się i obecnie są tylko nieznacznie lepsze niż październikowe. Największe zmiany zaszły w poparciu dla rządu.

Sondaż CBOS: Więcej przeciwników rządu

W grudniu do zwolenników gabinetu premiera Morawieckiego zalicza się 28 proc. badanych (o 5 punktów mniej niż w listopadzie). Wraz ze spadkiem poparcia dla rządu przybyło jego przeciwników (wzrost z 44 proc. do 46 proc.) i deklarujących wobec niego obojętność (z 20 proc. do 23 proc.). 3 proc. nie miało zdania.

Efekty pracy Rady Ministrów dobrze ocenia 34 proc. respondentów (o 2 punkty procentowe mniej niż poprzednio), źle – 56 proc. (wzrost o 3 punkty). 10 proc. nie miało zdania.

Zgodnie z sondażem niewielkie, ale także niekorzystne dla rządu zmiany, zanotowano w ocenach polityki gospodarczej. Perspektywy poprawy sytuacji gospodarczej w wyniku działań obecnego gabinetu dostrzega 30 proc. ankietowanych (spadek o 2 punkty procentowe). 61 proc. (wzrost o 2 punkty) nie wierzy w skuteczność polityki w tym zakresie. 9 proc. nie miało zdania.

Jak Polacy oceniają Mateusza Morawieckiego?

Zadowolenie z tego, że Mateusz Morawiecki kieruje pracami Rady Ministrów wyraża 33 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty procentowe). 54 proc. jest niezadowolona z szefa rządu (wzrost o jeden punkt proc.). 13 proc. nie miało zdania (więcej o 3 punkty proc.).

Według CBOS po obserwowanej w ubiegłym miesiącu poprawie opinii o rządzie, w grudniu można mówić o korekcie jego notowań. "Mimo niekorzystnych dla rządu zmian, jego obecne notowania są nieco lepsze niż w październiku. Od jesieni 2020 roku rząd Mateusza Morawieckiego ma więcej przeciwników niż zwolenników, zaś jego działalność częściej oceniania jest negatywnie niż pozytywnie" – czytamy.

Sondaż CBOS zrealizowano w dniach od 28 listopada do 11 grudnia 2022 roku na próbie liczącej 1018 osób.

RadioZET.pl/PAP