Willa plus oburza internet. Czarnek kontratakuje. "Pieniądze nie dla lewaków"

Nie dajemy pieniędzy lewakom i komunistom, bo to jest sprzeczne z Konstytucją - oświadczył we wtorek minister edukacji Przemysław Czarnek. Broni on milionowych dotacji na zakup nieruchomości dla organizacji powiązanych z obozem rządzącym. Najnowsze informacje na ten temat wywołały w sieci lawinę komentarzy.