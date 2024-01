Agnieszka Wojciechowska van Heukelom wywołała oburzenie. Kim jest posłanka PiS?

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom w wyborach parlamentarnych w 2023 r. wystartowała do Sejmu jako kandydatka bezpartyjna z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu łódzkim. Została wybrana na posłankę X kadencji, otrzymując 10 557 głosów. Jak przebiegała kariera Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom? Co wiemy o jej życiu prywatnym?

Zobacz także: Skandaliczne słowa posłanki van Heukelom w Sejmie. Hołownia aż wyłączył jej mikrofon

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom: wiek, wykształcenie

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom urodziła się 30 sierpnia 1964 roku. Pochodzi z Łodzi. Jest córką Ryszarda Wojciechowskiego, działacza antykomunistycznego. Agnieszka Wojciechowska van Heukelom już w szkole średniej była zaangażowana politycznie: działała w Niezależnym Zrzeszeniu Uczniów Szkół Średnich, zajmowała się dystrybucją pism drugiego obiegu. Podczas stanu wojennego brała udział w druku wydawnictw podziemnych. Z wykształcenia van Heukelom jest polonistką.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom: kariera zawodowa

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom przez dekadę mieszkała w Holandii. Po powrocie została asystentką prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego. W 2007 r. kierowała kampanią wyborczą Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Do 2011 r. pełniła funkcję dyrektorki jej biura poselskiego. Agnieszka Wojciechowska van Heukelom pomagała również w kampanii prezydenckiej Jarosława Kaczyńskiego. Należała do Prawa i Sprawiedliwości, ale została usunięta z partii przez przewodniczącego lokalnych struktur PiS, Jarosława Jagiełłę.

W 2010 współtworzyła partię Polska Jest Najważniejsza. W wyborach w 2011 roku bez powodzenia kandydowała z jej ramienia do Sejmu z pierwszego miejsca w okręgu łódzkim. W 2014 roku Agnieszka Wojciechowska van Heukelom próbowała swoich jako kandydatka na prezydenta Łodzi, jednak bezskutecznie. W wyborach w 2015 była kandydatką na posła z ramienia ruchu Kukiz’15. W 2021 roku była pełnomocniczką komitetu referendalnego i jedną z inicjatorek referendum w sprawie odwołania prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej (głosowanie ostatecznie się nie odbyło). W wyborach w 2023 roku Agnieszka Wojciechowska van Heukelom została wybrana na posłankę X kadencji.

Agnieszka van Heukelom: życie prywatne, dzieci

O życiu prywatnym Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom wiemy niewiele. Wiadomo, że ma dorosłą córkę. Kilka lat temu opowiadała w mediach:

“Moi wspaniali Rodzice nauczyli mnie najpierw myśleć o innych, a dopiero potem o sobie, walczyć w obronie słabszych i bezradnych. Tak samo wychowałam swoją dorosłą już córkę. Praca na rzecz innych to moja pasja.”

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom: kontrowersyjne wypowiedzi

O Agnieszce Wojciechowskiej van Heukelom zrobiło się głośno, gdy podczas obrad sejmu w styczniu 2024 r. postanowiła wypowiedzieć się na temat posłanki Magdaleny Filiks z KO. W trakcie wypowiedzi ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza parlamentarzystka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom miała powiedzieć o Magdalenie Filkis "gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła". To skandaliczne, biorąc pod uwagę tragedię życiową, jaka dotknęła Magdalenę Filiks (jej syn popełnił samobójstwo).

Posłanka PiS, chociaż debiutuje na sejmowych korytarzach, już kilka razy zachowała się w sposób kontrowersyjny. Obraziła marszałka Szymona Hołownię, nazywając go "niewykształconym" i "niedouczonym". Wypowiadała się również o Bartłomieju Sienkiewiczu, krytykując fakt, że nie wstał on podczas odśpiewania hymnu.

– To, że Bartłomiej Sienkiewicz pije z literatki, nie czyni go literatem, choć miał pisarza w rodzinie. To, że jest Ministrem Kultury, nie czyni go kulturalnym. Nie tylko dziennikarze, komentatorzy, ale też obywatele zadawali sobie wczoraj to samo pytanie. Dlaczego minister Sienkiewicz siedzi podczas hymnu państwowego? Czyżby nie mógł stać o własnych siłach? – napisała na portalu X.

Jednocześnie Agnieszka Wojciechowska van Heukelom jest oddaną chrześcijanką. Pisze o sobie: “Jestem nowoczesną konserwatystką. Działaczką społeczną. Skutecznie walczę o prawa innych ludzi”.