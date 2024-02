CBA łamała prawo. Przełomowy wyrok. "Żaden dowód nie będzie mógł być uznany"

Pegasus był w Polsce używany przez służby do agresywnej inwigilacji, m.in.działaczy opozycji, posła Krzysztofa Brejzy, czy adwokata Romana Giertycha. Dochodziło do tego wbrew prawu, co wynika z wyroku wrocławskiego sądu.

Przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu toczyła się sprawa rzekomego ujawnienia informacji niejawnych przez Katarzynę T., byłą funkcjonariuszkę ABW, dzięki Pegasusowi. "Wyborcza" poinformowała, że co prawda sąd w Warszawie dał CBA zgodę na kontrolę operacyjną (podsłuch), jednak jest też możliwość, że sędziowie nie wiedzieli, z jakim oprogramowaniem mają do czynienia.

Pegasus nielegalny w Polsce. Przełomowy wyrok

Według ekspertów żaden dowód zdobyty z użyciem Pegasusa nie będzie mógł być uznany. Sąd w apelacji stwierdził, że należy zbadać, czy na pewno służby działały zgodnie z prawem, posługując się Pegasusem.

- Dla stwierdzenia, czy proces oskarżonych był rzetelny, czy spełniał standardy konwencyjne, konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy materiały uzyskane w toku przeprowadzonej kontroli operacyjnej mogły stanowić dowód, czy mogły być wprowadzone do postępowania oraz w jaki sposób - podkreślał skład orzekający, sędziowie: Edyta Gajgał, Agata Regulska i Andrzej Szliwa.

Oglądaj

Obowiązujące przepisy w ogóle nie pozwalają na instalację Pegasusa, zatem według sądu CBA złamało prawo. - Oprogramowanie typu spyware daje pełen dostęp do urządzenia mobilnego, pozwala tym samym na uzyskiwanie i utrwalanie danych z niego. Tyle tylko, że do jego instalacji dochodzi w drodze ominięcia i przełamania zabezpieczeń – włamania na telefon – i to w sposób naruszający jego strukturę. Tymczasem obwiązujące przepisy dotyczące kontroli operacyjnej, w tym omawiany art. 17 ustawy o CBA, nie zezwalają na tego rodzaju działania, nie przewidują takiej możliwości - napisał sąd w uzasadnieniu wyroku, cytowanym przez „Wyborczą”.

Podano, że Pegasusa nie można używać z innych powodów. - Nie gwarantuje on bezpieczeństwa i poufności danych. Określony sposób transferu pozyskiwanych danych stwarza możliwość dostępu do nich innych podmiotów, jak choćby producenta oprogramowania - uznał sąd.

Źródło: Radio ZET/Wyborcza.pl