Duda odpowiada na zaczepki Tuska. Sięgnął do języka niemieckiego

Premier Donald Tusk opublikował w sobotę w mediach społecznościowych wpis, do którego załączył fragment artykułu CNN, który informuje o sytuacji politycznej w Polsce. Lider KO zwrócił się też bezpośrednio do Andrzeja Dudy. "Panie Prezydencie «hellbend on doing something» znaczy «jest gotowy za wszelką cenę»" - napisał na Twitterze Donald Tusk.

Duda odpowiada Tuskowi. Sięgnął po niemiecki

Jak się okazuje, Andrzej Duda nie pozostał dłużny i odpowiedział premierowi. W odpowiedzi na wpis Donalda Tuska prezydent napisał: "Panie premierze, dobrze wie pan co to znaczy «jbent as hell».

"Wszyscy wiemy, że kieruje się pan powiedzeniem «Absicht is die Sele der Tat» (z niemieckiego: cel uświęca środki). Ale chwalenie się tym za granicą? Tam też niektórzy znają historię" - dodał prezydent Andrzej Duda.

Mastalerek i Rzepecki włączają się w dyskusję

Do dyskusji pomiędzy Tuskiem i Dudą włączyli się także Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta i Marcin Mastaerek, szef prezydenckiego gabinetu. Pierwszy zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie Tuska z Władimirem Putinem. "No i po co się premier Donald Tusk zaczynał" - napisał z kolei Mastalerek.

Andrzej Duda i Donald Tusk to obecnie dwie najważniejsze politycznie osoby w Polsce. Problem w tym, że na linii rząd-prezydent trwa znaczący konflikt. Ten nasilił się zwłaszcza po tym, jak koalicja 15 października zaczęła reformę w mediach publicznych i prokuratorze, a oliwy do ognia dolała jeszcze sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

