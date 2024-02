Jednogłośna decyzja komisji ds. Pegasusa. Kaczyński pierwszy na liście świadków

W poniedziałek rozpoczęło się pierwsze posiedzenie sejmowej komisji ds. Pegasusa. Jednym z punktów było głosowanie ws. świadków, którzy pojawią się przed komisją. Przewodnicząca Magdalena Sroka informowała, że "świadkiem numer 1 będzie Jarosław Kaczyński".

- Pan Kaczyński dwukrotnie był wicepremierem ds. bezpieczeństwa. Będzie bardzo cennym świadkiem - mówiła Magdalena Sroka. Przewodnicząca podkreślała też, że "to będzie najważniejsza komisja obecnej kadencji Sejmu". - Do tej pory wszyscy byliśmy okłamywani. Pierwsza historia, to historia o "koniu ze skrzydłami". Dzisiaj chyba nikt z członków komisji nie będzie żartował, że Pegasus to koń ze skrzydłami - powiedziała.

Komisja ds. Pegasusa. Kaczyński świadkiem nr 1

Członkowie komisji jednogłośnie przegłosowali, że lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powinien pojawić się przed komisją w charakterze świadka. - Jarosław Kaczyński chyba był pierwszą osobą z rządzących, która oficjalnie potwierdziła, że dokonano zakupu takiego systemu. Myślę, że będzie ogromną wartością, jeżeli będziemy mogli wszyscy usłyszeć na temat wiedzy bądź niewiedzy prezesa. Ostatnio dość często wypowiada się w interesującym nas temacie - mówiła Sroka.

Na liście świadków, którzy stawią się przed sejmową komisją ds. Pegasusa znaleźli się także: Beata Szydło, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Ernest Brejda, Michał Woś czy Grzegorz Stróżny.

Jacek Ozdoba zwrócił uwagę na stan zdrowia lidera Suwerennej Polski. - Proszę tylko o uwzględnienie ciężkiej sytuacji zdrowotnej Zbigniewa Ziobry - powiedział, wnioskując o ustalenie dogodnego terminu przesłuchania, uwzględniając przy tym opinię lekarzy.

Sejmowa komisja ds. Pegasusa. Tak wygląda plan pracy

Przewodnicząca Magdalena Sroka przedstawiła też plan pracy sejmowej komisji ds. Pegasusa. Ten zawiera się w ośmiu następujących punktach:

Ustalenie tożsamości osób odpowiedzialnych za zakup Pegasusa,

ustalenie, czy podejmując decyzję o zakupie, sprawdzono, czy z systemu można legalnie korzystać,

celowość czynności prowadzonych przy pomocy Pegasusa,

jakie czynności z użyciem Pegasusa podejmowano pod wpływem decyzji członków Rady Ministrów,

ustalenie tożsamości wszystkich osób objętych inwigilacją Pegasusem,

przypadki naruszenia prawa za wiedzą członków Rady Ministrów,

ustalenie tożsamości osób z Rady Ministrów, prokuratury, służb specjalnych i policji, które doprowadziły do nielegalnego ujawnienia danych o zainteresowaniach polskich służb specjalnych obcym wywiadom.

- Ta komisja ustali krąg osób odpowiedzialnych za użycie systemu Pegasus i osób pokrzywdzonych. Chcemy pokazać sposób działania tych, którym marzyła się władza absolutna - powiedziała Magdalena Sroka.

Źródło: Radio ZET/"Gazeta Wyborcza"